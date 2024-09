Barça, la sortie musclée de Laporta sur Nico Williams

Le président du Barça, Joan Laporta, s’est exprimé, mardi, sur l’échec du dossier Nico Williams, cet été.

Tout comme en France, le mercato estival a pris fin en Espagne depuis vendredi dernier. Le marché a donc fermé ses portes sans que le Barça ait réussi à signer une deuxième recrue, cet été. Le club catalan était pourtant très proche d’enrôler Nico Williams lors de cette fenêtre de transferts. Quelques jours après la fin du mercato, le président barcelonais, Joan Laporta, est revenu sur le dossier, ce mardi.

Joan Laporta satisfait du mercato du Barça

Le Barça a connu un mercato compliqué cet été. Le club blaugrana n’a réussi à signer qu’une seule recrue, en l’occurrence, Dani Olmo. Pourtant, le Barça avait plus d’une cible sur le marché des transferts à l’image de Martin Zubimendi, Nico Williams ou encore Federico Chiesa. Des dossiers qui n’ont pas pu aboutir en raison des difficultés financières de Barcelone. Malgré cela, Joan Laporta est très satisfait du travail de son directeur sportif, Deco, sur le mercato, cet été.

L'article continue ci-dessous

« Nous aurions pu fournir une garantie pour conclure une signature de dernière minute, ce qui avait déjà été fait, mais nous ne voulions pas mettre en danger nos actifs individuels. Le deal avec Nike ? On aurait pu tout précipiter ces derniers jours pour faire plus de recrutements mais ça n'aurait pas valu la peine. Le Barça va avoir le plus gros deal de vêtements du monde. On veut tout faire correctement. Pour enregistrer le reste, nous avons trouvé d'autres situations. Nous atteindrons la règle du 1/1. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons fait pendant le mercato. Olmo était la priorité et Deco nous a dit qu'il améliorerait l'effectif », a déclaré le président du Barça dans des propos rapportés par Actualité Barça.

Les propos énigmatiques de Laporta sur Nico Williams

Cependant, si le Barça n’a pas réussi son mercato, c’est en partie en raison de l’échec du dossier Nico Williams. L’international espagnol était bel et bien la priorité du club catalan, cet été.

Getty Images Sport

Mais alors qu’un accord de principe était annoncé entre les deux parties, Nico Williams a pris la décision de rester à Bilbao une saison de plus, à la dernière minute. Si le joueur a récemment ouvert, à nouveau, la porte à Barcelone, Joan Laporta, lui, préfère botter en touche pour une éventuelle arrivée de l’ailier de 22 ans à l’avenir.

« Je ne parlerai pas des joueurs qui ne sont pas avec nous. Il y a une très bonne ambiance dans le vestiaire, Flick l'a déjà dit, il y a beaucoup d'investissements. Il y a plusieurs incorporations avec Casado, Bernal qui a une grave blessure mais qui reviendra plus fort, on a aussi Gerard Martin, Sergi Dominguez, en plus de ceux qu'on a déjà. Marc Bernal reviendra plus fort. Frenkie de Jong devrait bientôt revenir. Deco va bientôt faire une interview à Barça One. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent venir au Barça mais leurs agents nous contactent et ils savent que nous sommes en train d'achever la reprise économique », a confié le patron du Barça.