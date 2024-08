Mercato, le sale coup du Barça à Gundogan

FC Barcelone vs Athletic Bilbao

Le Barça va jouer un mauvais tour à Ilkay Gundogan, pourtant prêt à partir cet été.

Il n’y aura plus de retour en arrière pour le Barça et Ilkay Gundogan. Le divorce est bel et bien consommé entre les deux parties. Décidé dans un premier temps à aller au bout de contrat, l’international allemand s’est finalement résigné à quitter la Catalogne, cet été. Mais alors qu’Ilkay Gundogan se dirige vers un club de son choix, le Barça souhaite plutôt envoyer l’ancien joueur du Borussia Dortmund vers une autre destination.

Ilkay Gundogan accepte de quitter le Barça

Le Barça a démarré sa saison par une victoire contre Valence, samedi (1-2). Mais cette rencontre de la première journée de Liga s’est déroulée sans la participation de Dani Olmo, recrue phare de l’été. La raison est simple : l’international n’a pas été encore inscrit en Liga. Ce que le Barça ne pourra pas faire avant de se retrouver au vert vis-à-vis du fair-play financier.

C’est justement pour cela que le Barça pousse plusieurs joueurs à la sortie, à l’image de Clément Lenglet, Vitor Roque, Raphinha ou encore Ilkay Gundogan. Le départ de ces derniers permettrait ainsi au club catalan de renflouer ses caisses afin d’enregistrer Dani Olmo et avancer probablement pour son mercato.

Le Barça envoie Ilkay Gundogan en Arabie Saoudite

En ce qui concerne Ilkay Gundogan, l’international allemand ne manque pas de prétendants sur le marché des transferts, cet été. L’ancien milieu de terrain de Manchester City est sur les tablettes de l’Arabie Saoudite, du Qatar et des clubs turcs comme le Fenerbahçe et Galatasaray. Mais Ilkay Gundogan avait déjà ses plans visiblement avant de prendre la décision de quitter le Barça. La télévision catalane, TV3, annonçait, en effet dimanche, que le champion du monde 2014 aurait sondé Manchester City pour un éventuel retour, cet été.

Cependant, si les Citizens sont ouverts à cette possibilité, le Barça a un tout autre plan pour le joueur. Selon les informations de Sport et Mundo Deportivo, Barcelone préfère envoyer Ilkay Gundogan en Arabie Saoudite et aurait même déjà établi des contacts avec Al Nassr en vue d’un transfert de l’Allemand. Ce qui devrait permettre au Barça d’empocher un joli pactole. Le sort d’Ilkay Gundogan est donc encore loin d’être scellé.