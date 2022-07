Barça : Gavi ne cache plus son excitation

Gavi est enthousiaste à l'idée d'entamer sa deuxième saison dans l'équipe première du FC Barcelone après avoir fait ses débuts officiels l'an dernier.

L'international espagnol a expliqué que les nouvelles recrues aideront le FC Barcelone à s'améliorer après une rare campagne où il n'a remporté aucun trophée.

"Je suis la première personne à être excitée par cette équipe et les gens doivent l'être aussi", a déclaré Gavi.

"Nous avons fait de très bons recrutements. Ils ont déjà très bien joué. Espérons que nous continuerons comme ça.

"Je suis tout aussi enthousiaste que lors de ma première saison, mais avec plus d'expérience. J'espère que ce sera une saison très agréable et heureuse pour toute l'équipe.

"Les recrutements sont là pour créer de la concurrence et améliorer l'équipe. Quoi que les vétérans et les signataires me disent pour m'aider, je suis heureux."