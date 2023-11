Ballon d’Or : Ces cinq pays qui ont placé Mbappé en tête

Kylian Mbappé a fini à la troisième place du Ballon d’Or 2023. Voici ces pays qui lui ont placé leur confiance.

Pour cette 67e édition du Ballon d’Or France Football, Kylian Mbappé a réalisé son meilleur classement. En effet, le Bondynois a fini sur le podium, notamment à la troisième place derrière Lionel Messi (vainqueur) et Erling Haaland (2e).

Ces pays qui ont choisi Mbappé

Même si Lionel Messi a fini vainqueur du Ballon d’Or France Football avec 462 points devant Erling Haaland (2e, 357 points) et Kylian Mbappé (3e, 270 points), tous les pays n’ont quand-même pas fait de l’Argentin leur premier choix. Pas moins de cinq nations ont voulu que Kylian Mbappé soit le vainqueur du Ballon d’Or 2023 que Messi a remporté.

Pour cinq nations de football appelées à voter pour le Ballon d’Or France Football, Kylian Mbappé mérite de remporter ce trophée plutôt qu’un Lionel Messi, qui vient de le remporter pour la huitième fois. Il y a d’abord le Cameroun. Pour le pays des Lions Indomptables, Mbappé est devant Kevin De Bruyne et Rodri. André Onana et Bernado Silva complètent le top 5 du Cameroun.

L'article continue ci-dessous

Getty

Ailleurs, on la Bulgarie qui donne son vote à l’attaquant du Paris Saint-Germain. Là, le Bondynois est placé devant Lionel Messi, Luka Modric, Erling Haaland et Kevin De Bruyne. Aussi, l’Equateur avait voulu que l’ancien Monégasque soit le vainqueur de la 67e édition du Ballon d’Or France Football. Les Equatoriens placent Mbappé devant Messi, Haaland, Kane et De Bruyne.

De son côté, le pays des Eléphants aurait souhaité voir Mbappé comme le vainqueur du Ballon d’Or 2023. La Côte d’Ivoire a voté respectivement Mbappé, Osimhen, Rodri, Alvarez et Modric. Enfin, Kylian Mbappé a eu la confiance et le vote de la République tchèque. Celle-ci voit le Parisien vainqueur devant Messi, Haaland, Rodri, Modric.