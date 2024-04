Le vestiaire du Paris Saint-Germain serait divisé avant de défier le FC Barcelone ce mardi soir au Stade de Montjuïc.

Ce soir du mardi 16 avril 2024, le Paris Saint-Germain est en déplacement au Stade de Montjuïc (21 heures) pour le compte du match retour des quarts de finale de Ligue des champions. S’ils avaient perdu (2-3) au Parc des Princes à l’aller, les Franciliens veulent renverser la tendance au retour. Mais le vestiaire des Rouge et Bleu ne serait pas unanime.

Marquinhos et Vitinha, le clash

Le match aller joué au Parc des Princes ne s’était pas passé comme espéré par Luis Enrique et ses hommes, qui voulaient corriger les Barcelonais afin de prendre une option pour leur qualification au dernier carré. Malheureusement, les locaux avaient courbé l’échine face à leurs visiteurs (2-3). Cette défaite a donné naissance à une mésentente entre deux joueurs du club champions de France.

A en croire les informations de L’Equipe, un différend a eu lieu entre le capitaine du PSG, Marquinhos, et son coéquipier, le milieu de terrain portugais, Vitinha. Le défenseur central brésilien aurait reproché à son jeune coéquipier son positionnement sur la pelouse. Ce que le Portugais n’aurait pas apprécié en lui répondant qu’il ne respectait que les consignes à lui données par l’entraîneur Luis Enrique.

La réponse servie par Vitinha n’a pas été appréciée par Marquinhos. En effet, ce dernier n’aurait pas manqué de le faire savoir au milieu de terrain portugais. Mais le calme est finalement revenu au sein du groupe.

Paris optimiste pour une qualification

En conférence de presse, lundi, le coach parisien estime que le club dont il a la charge pourrait bien se qualifier pour les demi-finales de Ligue des champions en faisant un match différent de celui livré le mercredi dernier à domicile.

« Ce deuxième match est un peu différent. On n'a pas joué depuis l'aller, on a eu le temps d'analyser et d'améliorer notre performance. L'aller a été très disputé. Le résultat ne reflète pas ce qu'on aurait mérité. On aurait pu égaliser. Mais nous avons eu ce résultat. On doit présenter une meilleure version de nous-mêmes. Nous sommes convaincus que nous allons renverser la situation », avait déclaré Luis Enrique.