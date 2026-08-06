Un rapport de presse a affirmé, ce jeudi, que le Barça avait perdu la bataille pour le recrutement d'un joueur remarquable du championnat allemand, lors du mercato estival en cours.

Le Barça cherche à renforcer sa ligne d'attaque avant la nouvelle saison, et espère s'attacher les services de Julian Alvarez (26 ans), la star de l'Atlético Madrid.

Alvarez s'est rendu à Madrid mardi pour rencontrer son agent, Fernando Hidalgo, et le défi consiste désormais à convaincre l'Atlético Madrid de le laisser partir.

L'Atlético Madrid ne montre aucune disposition à le vendre, et il apparaît clairement qu'Alvarez devra bouger s'il veut porter le maillot du Barça.

Dans le même temps, l'un des attaquants associés à un possible transfert vers le club catalan a désormais une destination suivante quasi certaine ; nous parlons ici de Fisnik Asllani (23 ans), l'attaquant de Hoffenheim, qui est désormais tout proche de rejoindre le RB Leipzig.

Le journal « Mundo Deportivo », citant de nombreux médias allemands, a rapporté qu'Asllani doit passer une visite médicale avec sa nouvelle équipe ce jeudi, et que la transaction sera ensuite officiellement annoncée.

Asllani a été aperçu hier dans un hôtel de la ville de Salzbourg, en attendant l'achèvement des procédures initiales de son transfert. Dans l'attente de la confirmation officielle, le montant du transfert est estimé entre 25 et 30 millions d'euros, et Asllani devrait signer un contrat de cinq ans, jusqu'en 2031.

Fisnik Asllani a exprimé par le passé son soutien au Barça ; des photos de lui enfant portant le maillot du Barça avaient même fait surface, mais sauf rebondissement inattendu, il poursuivra sa carrière dans le championnat allemand.