Avant PSG – Monaco, Luis Enrique rappelle de nouveau Mbappé à l’ordre

Luis Enrique est revenu, une nouvelle fois, sur l’attitude de Kylian Mbappé lors des matchs avant PSG – Monaco.

Il l’avait déjà tancé il y a quelques semaines après un match où le natif de Bondy avait été irréprochable, sauf pour Luis Enrique. Kylian Mbappé avait notamment planté un triplé contre Reims lors de la 12e journée de Ligue 1. Le technicien espagnol reprochait à l’international français son manque d’implication dans le jeu. A quelques heures du duel entre le PSG et Monaco, Luis Enrique en remet une couche et tacle à nouveau le capitaine de l’Equipe de France.

La nouvelle attaque de Luis Enrique contre Mbappé

Kylian Mbappé avait reçu une vague de soutiens après les critiques de Luis Enrique sur son jeu. L’ancien joueur de Monaco avait notamment été défendu par Didier Deschamps et Thierry Henry, qui ont contredit le coach espagnol. Mais Luis Enrique n’a pas, pour autant, changé d’avis. Il a d’ailleurs réitéré sa position vendredi à quelques heures du match contre Monaco. « J’ai une très bonne relation avec Kylian. Depuis le premier jour, les joueurs savent que je suis exigeant. Lui le premier, comme tous. Mais a fortiori, un joueur de son niveau, qui à chaque fois veut améliorer son jeu, faire de bons matchs, jouer toutes les minutes, qui veut marquer des buts et qui veut gagner des titres. Je veux qu’il ne soit jamais satisfait. Mon travail d’entraineur c’est d’être exigeant », lâche l’ancien sélectionneur de la Roja sur Prime Video.

Après Mbappé, Enrique attaque Hakimi

Kylian Mbappé n’est pas le seul joueur à qui Luis Enrique demande d’en faire plus. L’ancien coach du Barça est exigent avec tous ses joueurs et plus particulièrement avec ceux du standing de Mbappé. « J’aime bien qu’ils s’entrainent, qu’ils jouent bien et qu’ils soient compétitifs. Il n’y a pas de place pour le repos et relâchement. On le demande à tous et plus spécialement aux joueurs importants comme Kylian », poursuit-il. Meilleur ami de Kylian Mbappé avec qui il s’entend sur et en dehors du terrain, Achraf Hakimi est également dans le viseur de Luis Enrique. L’Espagnol estime que le Marocain, malgré ses bonnes performances ne le satisfait pas encore. « Il me plait beaucoup, parce que c’est un joueur offensif qui aime défendre avec agressivité. Mais il a aussi beaucoup de choses à améliorer dans de nombreux aspects du jeu. C’est ce que je cherche à générer chez le joueur : ne jamais être satisfait, qu’on marque 3 buts ou qu’on fasse 3 passes décisives, il ne faut pas comme vous le dites en français ‘’dormir sur des deux oreilles’’ », confie Luis Enrique.