Bundesliga - Journée 2 5 sept. 2026 - 12:30 VELTINS-Arena

Le match Schalke 04-Bayern Munich débute le 5 septembre 2026 à 12 h 30 EST et 17 h 30 GMT.

Le Bayern veut poursuivre sa série de domination contre Schalke

Le Bayern Munich a eu la mainmise sur Schalke ces dernières années, et il abordera ce match avec la conviction de pouvoir prolonger cette série.

Récapitulatif de la 1re journée

Le retour dans l'élite ressemble jusqu'ici à un baptême du feu pour Schalke. Son premier match de la saison s'est soldé par une défaite 3-0 contre Augsbourg, et son prochain défi est le plus intimidant qui soit, avec un affrontement face au géant Bayern Munich, qui a lancé la défense de son titre par une victoire 5-1 contre Stuttgart.

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Joueurs clés et statistiques

Schalke s'appuiera largement sur la vaste expérience de l'attaquant bosnien Edin Dzeko lors de la réception du champion. Les locaux ont perdu leurs 12 derniers affrontements contre le Bayern, sur un score cumulé de 42-2. Incroyablement, Harry Kane n'a pas marqué lors de la victoire 5-1 du Bayern contre Stuttgart pour l'ouverture de sa saison. Joshua Kimmich a délivré deux passes décisives, tout comme la recrue estivale Ismael Saibari.

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Compositions probables

Schalke (3421) : Karius ; Becker, Katic, Kurucay ; Ljubicic, El-Faouzi, Schallenberg, Becker ; Adamu, Aouchiche ; Sylla.

Bayern (4231) : Neuer ; Laimer, Upamecano, Kim, Davies ; Kimmich, Pavlovic ; Olisa, Brown, Diaz ; Kane.

Actualité des équipes et effectifs

Schalke abordera ce match sans Bryan Lasme ni Adrian Gantenbein, blessés, tandis que Ron Schallenberg purge une suspension. Muslic n'a pas encore de XI projeté confirmé à ce stade, et d'autres informations sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

La liste des blessés du Bayern comprend Tarek Buchmann, Serge Gnabry et Jamal Musiala, Kompany n'ayant signalé aucune suspension. Musiala est absent depuis qu'il s'est effondré lors des matches amicaux de pré-saison en raison d'un problème neurologique, même si des informations indiquent que son traitement a été ajusté et qu'un retour pourrait intervenir bientôt. La récupération de Gnabry après une blessure subie en avril progresse également. Le Bayern n'a pas encore de composition de départ confirmée disponible à ce stade.

Forme

Les cinq derniers matches de Schalke ont produit deux victoires et trois défaites, avec six buts marqués et onze encaissés. Sa sortie la plus récente a été une défaite 3-0 en Bundesliga contre Augsbourg le 30 août, prolongeant une série qui comprenait aussi deux revers consécutifs 0-3 en pré-saison contre le Real Madrid et l'Atalanta. Ses victoires ont été obtenues contre Hallescher FC en DFB-Pokal, avec un succès 5-2 après prolongation, et contre Hessen Kassel en amical, remporté 5-0.

Les cinq derniers matches du Bayern ont débouché sur cinq victoires en cinq rencontres, avec seize buts marqués et trois encaissés. Son résultat le plus récent a été une victoire 5-1 en Bundesliga contre le VfB Stuttgart le 28 août. Il a aussi battu le Borussia Dortmund 2-1 en Supercoupe et signé des victoires contre le FC Heidenheim, le RB Leipzig et Aston Villa en pré-saison. Le Bayern n'a perdu aucun de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu le 13 mai 2023, lorsque le Bayern s'est imposé 6-0 en Bundesliga à l'Allianz Arena. Sur les cinq dernières confrontations recensées, le Bayern s'est imposé à quatre reprises et Schalke zéro fois, avec un match n'ayant pas abouti à une victoire du Bayern lors d'une rencontre de DFB-Pokal en mars 2020, que le Bayern a aussi gagnée 1-0. Le Bayern a marqué vingt-et-un buts sur ces cinq matches et n'en a encaissé aucun.

Classement

Au classement actuel de Bundesliga, le Bayern Munich occupe la première place tandis que Schalke 04 est dix-septième.