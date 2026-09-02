Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Bundesliga
team-logoSchalke 04
VELTINS-Arena
team-logoBayern Munich
Regardez ici ! myCANALRegardez ici ! beIN SPORTS CONNECT

Avec le soutien de

Avant-match de Bundesliga : Schalke 04 vs Bayern Munich

Bundesliga
Bundesliga 2
Bayern Munich
Schalke 04
H. Kane
M. Olise
I. Saibari

Avant-match complet de Schalke contre le Bayern Munich en Bundesliga. Nous parlons tactique, actualité des équipes, transferts et plus encore.

crest
Bundesliga - Journée 2
VELTINS-Arena

Le match Schalke 04-Bayern Munich débute le 5 septembre 2026 à 12 h 30 EST et 17 h 30 GMT.

Le Bayern veut poursuivre sa série de domination contre Schalke

Le Bayern Munich a eu la mainmise sur Schalke ces dernières années, et il abordera ce match avec la conviction de pouvoir prolonger cette série.

Récapitulatif de la 1re journée

Le retour dans l'élite ressemble jusqu'ici à un baptême du feu pour Schalke. Son premier match de la saison s'est soldé par une défaite 3-0 contre Augsbourg, et son prochain défi est le plus intimidant qui soit, avec un affrontement face au géant Bayern Munich, qui a lancé la défense de son titre par une victoire 5-1 contre Stuttgart.

FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images

Joueurs clés et statistiques

Schalke s'appuiera largement sur la vaste expérience de l'attaquant bosnien Edin Dzeko lors de la réception du champion. Les locaux ont perdu leurs 12 derniers affrontements contre le Bayern, sur un score cumulé de 42-2. Incroyablement, Harry Kane n'a pas marqué lors de la victoire 5-1 du Bayern contre Stuttgart pour l'ouverture de sa saison. Joshua Kimmich a délivré deux passes décisives, tout comme la recrue estivale Ismael Saibari.

FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images

Compositions probables

Schalke (3421) : Karius ; Becker, Katic, Kurucay ; Ljubicic, El-Faouzi, Schallenberg, Becker ; Adamu, Aouchiche ; Sylla.

Bayern (4231) : Neuer ; Laimer, Upamecano, Kim, Davies ; Kimmich, Pavlovic ; Olisa, Brown, Diaz ; Kane.

Actualité des équipes et effectifs

Schalke 04 vs Bayern Munich Équipes probables

Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
Formation
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB

Entraineur

  • M. Muslic

Schalke abordera ce match sans Bryan Lasme ni Adrian Gantenbein, blessés, tandis que Ron Schallenberg purge une suspension. Muslic n'a pas encore de XI projeté confirmé à ce stade, et d'autres informations sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

La liste des blessés du Bayern comprend Tarek Buchmann, Serge Gnabry et Jamal Musiala, Kompany n'ayant signalé aucune suspension. Musiala est absent depuis qu'il s'est effondré lors des matches amicaux de pré-saison en raison d'un problème neurologique, même si des informations indiquent que son traitement a été ajusté et qu'un retour pourrait intervenir bientôt. La récupération de Gnabry après une blessure subie en avril progresse également. Le Bayern n'a pas encore de composition de départ confirmée disponible à ce stade.

Forme

S04

S04 - Forme

HES
V0-5
ATA
D0-3
RMA
D0-3
HAL
V2-5
FCA
D3-0
But marqué (encaissé)
10/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
FCB

FCB - Forme

AVL
V2-1
RBL
V3-1
HDH
V2-4
BVB
V1-2
VFB
V5-1
But marqué (encaissé)
16/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Les cinq derniers matches de Schalke ont produit deux victoires et trois défaites, avec six buts marqués et onze encaissés. Sa sortie la plus récente a été une défaite 3-0 en Bundesliga contre Augsbourg le 30 août, prolongeant une série qui comprenait aussi deux revers consécutifs 0-3 en pré-saison contre le Real Madrid et l'Atalanta. Ses victoires ont été obtenues contre Hallescher FC en DFB-Pokal, avec un succès 5-2 après prolongation, et contre Hessen Kassel en amical, remporté 5-0.

Les cinq derniers matches du Bayern ont débouché sur cinq victoires en cinq rencontres, avec seize buts marqués et trois encaissés. Son résultat le plus récent a été une victoire 5-1 en Bundesliga contre le VfB Stuttgart le 28 août. Il a aussi battu le Borussia Dortmund 2-1 en Supercoupe et signé des victoires contre le FC Heidenheim, le RB Leipzig et Aston Villa en pré-saison. Le Bayern n'a perdu aucun de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues.

Confrontations directes

Face à face

Schalke 04NulBayern Munich
0
0
5
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
6
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
FDM
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
FDM
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
4
FDM
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
8
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
FDM
DFB-Pokal
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
FDM
0Buts marqués21
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué0/5

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu le 13 mai 2023, lorsque le Bayern s'est imposé 6-0 en Bundesliga à l'Allianz Arena. Sur les cinq dernières confrontations recensées, le Bayern s'est imposé à quatre reprises et Schalke zéro fois, avec un match n'ayant pas abouti à une victoire du Bayern lors d'une rencontre de DFB-Pokal en mars 2020, que le Bayern a aussi gagnée 1-0. Le Bayern a marqué vingt-et-un buts sur ces cinq matches et n'en a encaissé aucun.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
110051+43
V
2
FribourgFribourgSCF
110041+33
V
3
AugsbourgAugsbourgFCA
110030+33
V
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
110030+33
V
5
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110020+23
V
6
ElversbergElversbergELV
110032+13
V
7
CologneCologneKOE
110032+13
V
8
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
10103301
N
9
Union BerlinUnion BerlinFCU
10103301
N
10
MayenceMayenceM05
10100001
N
11
PaderbornPaderbornSCP
10100001
N
12
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
100123-10
D
13
HoffenheimHoffenheimTSG
100123-10
D
14
HambourgHambourgHSV
100102-20
D
15
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
100114-30
D
16
M'GladbachM'GladbachBMG
100103-30
D
17
Schalke 04Schalke 04S04
100103-30
D
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100115-40
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

Au classement actuel de Bundesliga, le Bayern Munich occupe la première place tandis que Schalke 04 est dix-septième.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google