ASSE : Claude Puel s'en va, une légende prend du galon

Plus que jamais, l’AS Saint-Etienne est en grand danger. Lanterne rouge de Ligue 1 et de nouveau humiliée par le Stade Rennais dimanche après-midi au stade Geoffroy-Guichard (0-5), l’équipe du Forez vit des heures particulièrement compliquées en cette fin d'année.

Face à la situation sportive chaotique et la gronde grandissantes de ses supporters, le club a fait le choix fort de se séparer de son manager général en la personne de Claude Puel. Dimanche soir, l’ASSE a annoncé la mise à pied de son entraîneur quelques heures après la défaite contre Rennes, via un communiqué officiel.

Claude Puel parti, place à Julien Sablé ?

Désormais, la priorité est de lui trouver un successeur capable de redresser une équipe promise à la Ligue 2… Selon L’Equipe et le Progrès, Pascal Dupraz et David Guion sont les pistes les plus avancées. En attendant d’y voir plus clair, le tandem interne composé de Laurent Huard et Razik Nedder était préssenti pour assurer l’intérim.



Mais à en croire le site EVECT, dont l'information a été confirmée par Le Progrès, c'est bien Julien Sablé, l'un des adjoints de Claude Puel et ancien capitaine de l'ASSE, qui devrait hériter de l'équipe professionnelle. Il n'est d'ailleurs pas le seul ancien de la maison à être récompensé ce lundi, puisqu'une légende stéphanoise en la personne de Loïc Perrin va elle aussi gagner en responsabilités. L'ex-défenseur va prendre du galon chez les Verts.



Il devient le nouveau coordinateur sportif de l'ASSE. "Sous la direction de Jean-François Soucasse, Président exécutif, Loïc Perrin travaillera en étroite collaboration avec Samuel Rustem, Directeur général adjoint en charge des activités sportives. L’homme aux 470 matchs sous le maillot Vert aura pour mission de mettre son expérience, sa parfaite connaissance du club et du football professionnel au service de la stratégie sportive stéphanoise", précise le club stéphanois. Un poste dont les contours sont encore flous...