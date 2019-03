Arsenal-Rennes : Ismaïla "supersonique" Sarr, la fusée rennaise

L'attaquant du Stade Rennais réalise une campagne européenne du tonnerre, avec quatre buts à son actif. Il est dans une forme étincelante.

Les plus gamers d'entre-nous se rappellent sans doute du célèbre hérisson 'Sonic'. Personnage emblématique du jeu vidéo du même nom, à la particularité de pouvoir courir à la vitesse du son. Ismaïla Sarr (21 ans) n'est évidemment pas doté de ce type de super-pouvoirs, mais sa vitesse avec et sans ballon ont déjà fait pâlir de nombreuses défenses. Le week-end dernier, face à Caen (3-1), le Sénégalais a été étincelant, offrant deux caviars à Adrien Hunou et M'Baye Niang après deux rushs supersoniques sur le côté droit. Des actions de classe, qui confirment la très grande forme qu'il tient en ce moment. "Il est déroutant, il est déstabilisant, il fait souvent mal à ses adversaires directs. C'est Isma, avec toutes ses qualités, toute sa fougue, toute sa générosité et sa capacité d'élimination", explique son entraîneur, Julien Stéphan.

le suit de près

Trois jours plus tôt, contre Arsenal (3-1), Ismaïla Sarr avait déjà donné du fil à retordre à Nacho Monreal, signant une deuxième mi-temps de très belle facture récompensée d'un but après avoir provoqué l'expulsion de Sokratis Papastathopoulos avant la pause. Supervisé plusieurs fois par Arsenal cette saison, par l'intermédiaire notamment de l'ancien chef du recrutement Sven Mislintat, l'ancien Messin a fait l'objet selon nos informations de premiers échanges informels entre le club anglais et l'institution rennaise après le match. Un intérêt de longue date, confirmé ce jour-là, qui sera peut-être amené à se matérialiser par une offre dans les mois à venir.

Kaba Diawara nous disait à propos de Sarr : "Il est régulier dans ses performances. C'est le plus gros investissement du club ces dernières années, il est en train de faire une grosse saison. Il est jeune et peut encore progresser." Les chiffres, en tout cas, parlent d'eux-mêmes. Avec quatre buts à son actif en , Ismaïla Sarr est le meilleur buteur du depuis le début de la campagne européenne. Il est aussi le meilleur passeur avec deux passes décisives, et le joueur qui a été le plus impliqué sur les buts de son équipe cette saison, avec dix réalisations, huit passes décisives et déjà cinq penalties obtenus.

Discret dans la vie et très proche d'Hamari Traoré notamment, Ismaïla Sarr a retrouvé son compère dans le couloir droit après que ce dernier a purgé sa suspension lors du match aller. Le Sénégalais a par ailleurs appris récemment que sa femme attendait un heureux événement. Une nouvelle qui l'a libéré un peu plus ces derniers matches. D'un point de vue technique, son entraîneur à Metz, Philippe Hinschberger assure qu'il a "besoin de courir pour prendre les espaces". Ce qu'il a longtemps fait sur l'aile gauche à Rennes, avant de faire la même chose à droite où il évolue le plus souvent désormais. Une réussite totale pour ce joueur polyvalent et virevoltant, dont les Gunners auront certainement appris à se méfier avant de le retrouver ce jeudi à l'Emirates Stadium avec l'ambition de l'éteindre pendant au moins deux mi-temps.