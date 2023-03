Arsenal : La superstition vestimentaire de Mikel Arteta

Mikel Arteta a révélé la superstition vestimentaire qu'il adopte dès qu'Arsenal est sur une série de victoires.

Il n'y a pas de survêtement du club dans sa garde-robe des jours de match. Arteta est un manager qui aime mélanger la substance et le style. Le joueur de 40 ans a admis qu'il conserverait une certaine tenue s'il estimait qu'elle portait chance à Arsenal lors d'une série de résultats positifs.

"La même tenue à chaque match"

Arteta a déclaré au Telegraph : "Je suis une personne très méthodique et routinière. Quand nous gagnons, je n'aime pas changer de vêtements, j'aime garder exactement le même pull, le même pantalon et les mêmes chaussures qu'avant. Si nous perdons, je change pour quelque chose de différent."

Arsenal a beaucoup gagné cette saison, avec 60 points en 25 matchs, ce qui leur permet de prendre cinq longueurs d'avance en tête du classement, et Arteta - qui était capitaine des Gunners lorsqu'il jouait - continue de profiter de chaque minute de vie à l'Emirates Stadium. Il a ajouté à propos de son rôle exigeant dans le nord de Londres : "Ils m'ont donné l'opportunité de faire ce que j'aime le plus, dans le club que j'aime absolument, que je respecte et que j'admire. J'aime ce que je fais, tous les jours. Alors quand j'ai des doutes, ou que je ressens de la pression, je reviens simplement à cela : comment vous sentez-vous dans ce que vous faites ? Et ça ne peut pas être mieux que ça."

Arsenal reprendra l'action en Premier League samedi en recevant Bournemouth. Arteta devrait porter des vêtements familiers après avoir vu son équipe battre Aston Villa, Leicester et Everton lors de ses trois derniers matchs.