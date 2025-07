Arsenal : Gyokeres s'exprime enfin

Arsenal vs Newcastle

Viktor Gyokeres s'est exprimé pour la première fois après avoir été officiellement annoncé comme nouvelle recrue d'Arsenal samedi.

Arsenal a officiellement annoncé samedi avoir finalisé le transfert de Gyokeres en provenance du Sporting CP, l'attaquant ayant signé un contrat à long terme avec le géant de la Premier League. Gyokeres s'est exprimé pour la première fois après la signature de son contrat dans son nouveau club et a révélé ce qui l'a poussé à choisir les Gunners.

Gyokeres a passé deux saisons à Lisbonne, inscrivant un total incroyable de 97 buts en seulement 102 matchs. Son transfert à Arsenal a été conclu après un intense conflit et une vive polémique avec le président du Sporting CP, Frederico Varandas. Arsenal a déboursé 64 millions de livres sterling (74 millions d'euros/86 millions de dollars), bonus compris, pour s'attacher les services de l'international suédois, qui portera l'emblématique numéro 14 à l'Emirates, autrefois porté par des légendes comme Thierry Henry.

S'adressant aux médias après son arrivée à Arsenal, Gyokeres a déclaré : « J'ai tout simplement senti que c'était le club idéal pour moi. Lorsque j'ai joué contre Arsenal la saison dernière, j'ai vraiment senti que c'était une équipe très forte et très difficile à affronter. C'est ce qui m'a poussé à choisir Arsenal, et bien sûr, l'histoire du club et son immense communauté de supporters.»

L'article continue ci-dessous

Il a également évoqué le soutien qu'il a reçu des supporters d'Arsenal avant même son transfert. Il a déclaré : « C'est incroyable de voir tout ce soutien qu'ils m'ont apporté avant même mon arrivée. C'est tout l'intérêt. Ce sera également un plaisir de les voir dans les stades. Faire partie de ce club et marquer avec ce maillot et ce badge devant tous les supporters, j'ai hâte. Ce sera une sensation incroyable.»

Gyokeres connaît bien le football anglais, ayant disputé huit matchs avec Brighton, dont aucun en Premier League. Il a également passé trois saisons en Championship entre 2020 et 2023, marquant 41 buts.

Le joueur de 27 ans espère laisser sa marque au plus haut niveau national, ajoutant : « J’ai commencé ici [en Angleterre], j’ai l’impression que c’était il y a longtemps. Je pense avoir beaucoup progressé depuis. Maintenant, je veux vraiment faire mes preuves et être performant avec l’équipe. »

« Quand je jouais au Sporting, j’ai marqué quelques buts en Ligue des champions, donc je sens que je peux aussi atteindre ce niveau. Maintenant, venir ici, dans un club du niveau d’Arsenal, je pense que cela va m’aider à être encore plus performant avec tous les joueurs exceptionnels de cette équipe.»

« J’ai vraiment hâte de commencer. Je veux toujours marquer. »