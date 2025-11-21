Arsenal champion, Thierry Henry n'y croit pas

Les hommes de Mikel Arteta ont terminé deuxièmes lors des trois dernières saisons, mais cette année, ils semblent prêts à s'imposer. Cependant, la légende des Gunners affirme qu'il y a un rival qu'il vaut mieux ne pas avoir sur les épaules.

Arsenal attend le test de Tottenham.

Ce week-end, le derby du nord de Londres fait son retour : Arsenal, leader de la Premier League, reçoit son rival Tottenham, actuellement cinquième et à huit points. Si les Spurs ont connu des difficultés à domicile cette saison, ils possèdent le meilleur bilan à l'extérieur du championnat. De ce fait, Henry se méfie de l'équipe de Thomas Frank.

Il a déclaré à Betway : « Je n'ai jamais aimé revenir et disputer un match difficile après les sélections. Heureusement, Arsenal affronte une équipe qui compte elle aussi beaucoup d'internationaux. Parfois, on tombe sur une équipe qui est restée dix jours en sélection et qui nous attend. C'est un derby du nord de Londres, donc l'intensité sera au rendez-vous. Et on joue contre une équipe invaincue à l'extérieur. Contre Sunderland, Arsenal a été confronté à une tactique qu'ils utilisent souvent : le jeu long. Cela m'a rappelé mon époque en Premier League, où il était impossible de mettre la pression sur une équipe. Chaque coup franc, touche ou dégagement se trouvait dans notre surface, et il fallait absolument gagner ces ballons, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire face à Ballard et Brobbey. On verra ce qui se passera contre Tottenham. Je suis sûr que l'équipe sera prête. Dans ces matchs, on n'a besoin de personne pour nous dire quoi faire. On sait ce qu'il faut faire. Il faut se réveiller. Si on ne le sait pas… » Cela signifie que vous ne comprenez pas pour qui vous jouez.

Ces trois dernières années, Manchester City a devancé Arsenal pour le titre de Premier League à deux reprises, Liverpool s'imposant la saison dernière. Cette saison, Arsenal semble prêt à mettre fin à sa longue disette de titres, qui remonte à 2004. Mais Henry se méfie du City de Pep Guardiola, qui semble avoir peaufiné sa tactique et paraître revigoré.

L'ancien joueur vedette du Barça a déclaré à propos de City : « Très impressionné. Je n'aurais jamais imaginé qu'il autoriserait ses ailiers à repiquer dans l'axe aussi tôt dans la construction du jeu. Je n'aurais jamais cru qu'il laisserait son ailier gauche aller à droite. Cela ne se serait jamais produit avec Pep auparavant – deux ailiers du même côté du ballon, comme contre Man Utd à domicile. Pep a trouvé la solution. Il devait trouver son onze de départ, et on voit maintenant que Jérémy Doku est clairement le titulaire à gauche, tandis qu'à droite, cela change parfois avec Cherki ou Savinho. Le retour en forme de Phil Foden change la donne, même si je pense qu'il est meilleur en numéro 10 à droite, où il peut repiquer sur son pied gauche et faire mouche. On attend toujours que Rodri retrouve son meilleur niveau. Je pense qu'il manque un petit quelque chose, même si Nico Gonzalez a bien joué contre Liverpool.

« Maintenant, Nico O'Reilly commence à ressembler au joueur que tout le monde attendait, et ils ont… » Un attaquant surpuissant capable de marquer les yeux fermés. Alors, si vous êtes supporter d'Arsenal, c'est exactement l'équipe que vous ne voulez pas avoir sur les épaules, car elle sait gagner. Ce n'est pas agréable pour un supporter d'Arsenal de les voir revenir à leur meilleur niveau. Ils semblent prêts à enchaîner les victoires. Je pense que Pep a dû gérer deux nouveaux adjoints et un nouveau style de jeu. Pendant que City s'adaptait, on espérait qu'Arsenal puisse prendre des points, et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais on savait que ce serait un match difficile.