Argentine, Lionel Messi envoie un message spécial à Cristiano Ronaldo

Lionel Messi menace Cristiano Ronaldo. Le capitaine argentin vient de franchir un cap et le Portugais a de quoi s’inquiéter.

L’Argentine a composté son billet pour la finale de la Copa America et se dirige vers le maintien de son trophée. Face au Canada au MetLife Stadium de New Jersey cette nuit dans le cadre de la première demi-finale de la Copa America, l’Albiceleste s’est imposé devant les Canucks (2-0).

Messi ouvre enfin son compteur but

Alors qu’il n’arrivait pas à trouver le chemin des filets depuis le début de la Copa America tout comme Cristiano Ronaldo, qui a fini par être éliminé par la France, Lionel Messi a brisé la chaîne. En demi-finales de la Copa America contre le Canada, Lionel Messi, rétabli de sa blessure, a pu permettre à l’Argentine de se mettre en confiance.

Après l’ouverture du score en première mi-temps par Julian Alvarez (22e), l’octuple vainqueur du Ballon d’Or a doublé la mise pour l’Albiceleste à la suite d’une passe d’Enzo Fernandez (51e). L’Argentine s’est ainsi qualifiée pour la finale en attendant le vainqueur du match entre l’Uruguay et la Colombie dans la nuit de ce mercredi à jeudi (2h).

Messi devient le meilleur buteur des sélections…derrière Ronaldo

Grâce à son premier but à la Copa America cette nuit, qui a largement contribué à la qualification en finale de l’Argentine, Lionel Messi se rapproche un peu plus de son grand rival, Cristiano Ronaldo. Le capitaine argentin devient à l’occasion le deuxième meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales.

L’ancien du Barça et du PSG inscrivait son 109e but sous le maillot argentin, rejoignant ainsi l'Iranien Ali Daei au second rang des meilleurs buteurs de l'histoire des sélections nationales. L’international argentin (186 capes) est derrière Cristiano Ronaldo au classement. Le Portugais a inscrit 130 buts en 212 matchs internationaux avec la Seleção.

Lionel Messi (37 ans) pourrait-il réussir à battre ce record détenu par Cristiano Ronaldo (39 ans) ? Attendons de voir. Cela semble difficile, mais pas impossible. Tout comme Ronaldo, Messi semble disputer sa dernière Copa America. « Je le vis comme si j'étais en train de vivre ma dernière Copa America... Ce sont mes dernières batailles et j'en profite au maximum », a déclaré l’attaquant de l’Inter Miami après le match.