L'Argentine championne du monde en 2022 grâce au transfert de Messi au PSG et à Tom Cruise ? Oui, si on est superstitieux !

Si vous êtes superstitieux, la Coupe du monde 2022 ne peut échapper à l'Argentine grâce au PSG et à… Tom Cruise.

L'Argentine est l'une des grandes favorites de la prochaine Coupe du monde qui aura lieu au Qatar. La sélection dirigée par Lionel Scaloni est sur une série impressionnante de 35 matches sans défaite.

Le record du genre, qui appartient à l'Italie (37 matches de suite sans le moindre revers) pourrait d'ailleurs être battu lors du Mondial si l'Argentine garde son rythme de croisière.

Mais en Argentine, au-delà du record, c'est le titre mondial qui fait rêver les foules. Et pour le journal argentin Olé, le sacre de l'Albiceleste est une certitude si on est superstitieux et que l'on se réfère à la Coupe du monde 1986, date du dernier triomphe de l'Argentine sur la scène mondiale.

Messi reproduit la même carrière que Maradona

Premier élément troublant soulevé par Olé, le mimétisme entre les carrières de Lionel Messi et de Diego Maradona.

En 1984, deux ans avant de gagner la Coupe du monde, Maradona avait quitté le FC Barcelone pour rejoindre le Napoli, en Italie. Et la Serie A, à l'époque, était le championnat des champions du monde puisque la Squadra Azzurra avait été sacrée en 1982.

Et Messi fait exactement la même chose. Il a quitté le Barça en 2020, soit deux ans avant le Mondial au Qatar pour rejoindre le PSG et la Ligue 1, le championnat des champions du monde puisque les Bleus ont été titrés en Russie en 2018.

1986 et 2022 : Top Gun cartonne au cinéma

Pour Olé, si l'Argentine va gagner la Coupe du monde c'est aussi grâce à Tom Cruise et Top Gun.

Le premier opus de la saga est sorti en 1986, l'année où l'Argentine a remporté sa deuxième Coupe du monde.

En 2022, c'est Top Gun Maverick, la suite, qui a été un succès mondial dans les salles obscures.

Une finale à midi et la présence du Canada

Olé ajoute un autre point commun entre l'édition 1986 du Mondial et celle à venir de 2022. Avec le décalage horaire, la finale au Qatar prévue à 18h00 aura lieu à midi en Argentine, comme c'était le cas en 1986 avec le Mondial au Mexique.

Le journal argentin précise également que le Canada a participé à sa première Coupe du monde en 1986 et qu'ils sont de retour pour la première fois en phase finale en 2022.

Tout cela est bien beau mais Olé oublie que l'Argentine a été championne du monde en 1978. Une édition sans le Canada, sans Top Gun au cinéma et avec une finale programmée à 15h00, heure de Buenos Aires.

Rendez-vous le 18 décembre prochain pour voir si le Mondial 2022 sera une répétition du Mondial 1986.