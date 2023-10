Arabie Saoudite : Zlatan Ibrahimovic dézingue Cristiano Ronaldo et co

S’il a raccroché les crampons, Zlatan Ibrahimovic n’a pas cessé de suivre le football. Il s’en prend à Cristiano Ronaldo.

Sans doute, Zlatan Ibrahimovic n’est pas un admirateur de Cristiano Ronaldo. L’ancien avant-centre du Paris Saint-Germain s’en prend à l’attaquant portugais d’Al-Nassr et plusieurs autres footballeurs du championnat d’Arabie Saoudite.

Zlatan cash sur le choix de l’Arabie Saoudite

L’hiver dernier, Cristiano Ronaldo, après son tacle sévère sur Manchester United, qui a occasionné la résiliation de son contrat, a opté pour le Golfe. L’ancien du Real Madrid et de la Juventus Turin a choisi de quitter l’Europe pour l’Arabie Saoudite où il a signé jusqu’en juin 2025. Si le Portugais l’a fait plus tôt, il aura motivé plusieurs autres stars à lui emboîter le pas.

En effet, lors du mercato estival, plusieurs gros noms ont quitté l’Europe pour signer dans le Golfe. Parmi ceux-ci Sadio Mané, Riyad Mahrez, Karim Benzema, Kalidou Koulibaly, Firmino ou encore Neymar Jr, pour ne citer que ceux-là. Ce dernier a signé en faveur d’Al-Hilal en provenance du PSG. Au cours d’une interview accordée à Piers Morgan, l’ancien international suédois critique ces choix de carrière. Il révèle par la même occasion avoir décliné des offres du Golfe et de Chine, lui qui a évolué en MLS en Amérique du côté de Los Angeles.

L'article continue ci-dessous

« J’ai également reçu une offre de Chine et une offre d’Arabie saoudite, mais la question est : que veux-tu ? Quels sont tes objectifs ? J’ai dit avant de commencer que certains joueurs doivent terminer leur carrière sur la grande scène, car c’est le sommet de leur carrière. Tu dois être reconnu pour ton talent, pour ce que tu as gagné. Parce que si on se souvient de toi de manière opposée, alors à quoi servent nos entraînements quotidiens, à quoi est-ce qu’on nous reconnaît ? C’est notre talent, c’est ce dont tu veux qu’on se souvienne. Je pense donc que certains joueurs qui atteignent un certain niveau doivent s’arrêter à un certain stade. Tu ne peux pas descendre à un niveau inférieur et finir ta carrière différemment. Mais certains joueurs avaient besoin de gagner beaucoup d’argent parce qu’ils n’en avaient pas gagné assez », a déclaré l’ancien attaquant de l’Inter, Milan et du FC Barcelone au micro du journaliste anglais.