Après sa retraite internationale : la fédération argentine honore Messi par une décision exceptionnelle

La Fédération argentine de football a pris une décision officielle pour honorer la légende Lionel Messi, star de l'Inter Miami, après sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale.

Lionel Messi, star de l'Inter Miami, a annoncé lundi dernier sa retraite internationale avec la sélection argentine.

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Dans un communiqué officiel publié sur son compte Instagram, Messi a écrit : « Après tout ce temps écoulé depuis le dernier match, et après une longue réflexion, je veux annoncer à tous que j'ai décidé de mettre fin à ma carrière en sélection. »

De son côté, la chaîne ESPN a révélé ce mercredi que la Fédération argentine avait pris une décision officielle pour rendre hommage à Messi.

Elle a indiqué : « La Fédération argentine de football a décidé d'interrompre tous les matches de ses différentes compétitions masculines et féminines lors de la prochaine journée à la dixième minute (le numéro de son maillot), et d'observer une minute d'applaudissements en hommage au parcours de Lionel Messi avec la sélection argentine. »

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Messi quitte la sélection argentine comme l'une des plus grandes légendes du football, après avoir disputé 207 matches internationaux au cours desquels il a inscrit 125 buts, et remporté plusieurs titres, dont la Coupe du monde 2022.







