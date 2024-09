Manchester City - Inter : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Manchester City vs Inter

Manchester City entame sa quête de reconquête de la Ligue des champions contre des adversaires familiers.

City reçoit l'Inter Milan, l'équipe qu'ils ont battue à Istanbul l'année dernière pour remporter pour la toute première fois le trophée des clubs d'élite européens.

L'équipe de Pep Guardiola a été confrontée à des poids lourds européens dans le cadre du nouveau format remanié. Après avoir accueilli les champions d'Italie, ils ont une série de matchs favorables contre le Slovan Bratislav, le Sparta Prague, le Sporting CP et le Feyenoord.

Pourtant, les matchs contre la Juventus et le Paris Saint-Germain offrent de vrais tests, même si les Cityiens seront confiants lors de leur dernière sortie de la phase initiale à domicile contre le Club Bruges.

Mais tout commence avec l'Inter, et voici tout ce que vous devez savoir.

Date, heure du coup d'envoi et lieu

Man City vs Inter Milan est prévu pour un coup d'envoi à 21 heures le mercredi 18 septembre 2024 au stade Etihad de Manchester.

Où regarder Manchester City vs Inter Milan

Chaîne de télévision : Le match sera diffusé sur Canal+ Foot.

Streaming : Les abonnés pourront regarder le match en direct via l'application MyCanal.

Les blessés et absents :

City ne semble pas souffrir de blessures récentes, Erling Haaland ayant joué contre Brentford malgré un congé pour raisons familiales suite au décès d'un ami de la famille.

Oscar Bobb et Nathan Ake sont blessés.

Davide Frattesi et Stefan de Vrij sont tous deux revenus de blessure contre Monza dimanche et sont donc de retour en lice pour l'Inter. Nicolo Barella était de retour sur le banc et pourrait donc être sélectionné pour affronter City, mais Tajon Buchanan reste absent.