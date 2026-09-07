Ligue des Champions - Journée 1 9 sept. 2026 - 15:00 Anfield

Liverpool vs Atlético de Madrid débute le 9 septembre 2026 à 15 h 00 EST et 20 h 00 GMT.

Aperçu du match

La phase de ligue de la Ligue des champions débute avec Liverpool, sextuple champion d'Europe, qui accueille l'Atlético de Madrid de Diego Simeone à Anfield.

Liverpool enfin lancé en Premier League

Les Reds d'Andoni Iraola se sont imposés 2-0 contre Ipswich Town vendredi, grâce à un doublé d'Alexander Isak en première période, pour décrocher leur première victoire de la saison après deux matches nuls 2-2. Ils ont aussi offert ses débuts à Bradley Barcola, recrue estivale à 123 M£, et le Français pourrait viser une place de titulaire ici contre l'Atleti.

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L'Atleti reste sur une série de résultats mitigés

Les visiteurs ont subi une lourde défaite 3-0 contre l'Athletic Bilbao le week-end dernier en Liga et continuent d'être plombés par des problèmes en attaque. L'attaquant argentin Julian Álvarez veut quitter le club après que son transfert souhaité à Barcelone ne s'est pas concrétisé, tandis qu'Alexander Sorloth est absent en raison d'une blessure. L'entraîneur Diego Simeone traverse une série de résultats irréguliers, cette défaite contre Bilbao faisant suite à une victoire 3-1 à Séville et à un nul 2-2 contre Villarreal. Alvarez est entré en jeu contre Bilbao, tout comme son compatriote et recrue estivale Cristian Romero. Les deux pourraient être titulaires, car ils possèdent une précieuse expérience de jeu en Premier League.

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Compositions probables

Liverpool (4-2-3-1) : Alisson ; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez ; Gravenberch, Szoboszlai ; Gakpo, Wirtz, Barcola ; Isak.

Atleti (4-4-2) : Oblak ; Llorente, Pubil, Romero, Grimaldo ; Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman ; Álvarez, Baena.

Infos équipes et effectifs

L'entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, n'a pas confirmé de probable onze de départ avant le match, et aucune information sur d'éventuelles blessures ou suspensions n'est actuellement disponible pour l'équipe à domicile. Des mises à jour devraient être ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

L'entraîneur de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone, n'a pas encore communiqué d'informations sur son équipe non plus, et aucune absence ou suspension confirmée n'est recensée à ce stade. Davantage d'informations seront fournies dès qu'elles seront disponibles.

Forme

Liverpool a enregistré une victoire, trois matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent a été un nul 2-2 contre Nottingham Forest en Premier League, et le club a également fait match nul 2-2 avec Newcastle United la semaine précédente. Sa seule victoire sur cette série est venue lors d'un match amical contre Côme, tandis qu'il a subi une défaite 3-2 contre Monaco en pré-saison. Liverpool a marqué six buts et en a encaissé sept sur ces cinq rencontres.

L'Atlético de Madrid est dans une meilleure forme, avec trois victoires sur ses cinq derniers matches et une seule défaite. Son résultat le plus récent a été une victoire 3-1 à l'extérieur contre Séville en Liga, et le club a également battu Malaga 2-0 plus tôt en août. Un nul 2-2 contre Villarreal et une victoire 2-1 en amical contre Marseille complètent une série positive, sa seule défaite étant intervenue contre Manchester City en pré-saison. L'Atlético a marqué neuf buts et en a encaissé huit sur ces cinq matches.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Ligue des champions le 17 septembre 2025, lorsque Liverpool s'est imposé 3-2 à Anfield. Lors des cinq dernières confrontations directes, toutes en Ligue des champions, Liverpool s'est imposé à trois reprises contre deux victoires pour l'Atlético. Les précédents matches incluent une victoire 2-0 de Liverpool à Anfield en novembre 2021, une victoire 3-2 de Liverpool à Madrid en octobre 2021, une victoire 3-2 de l'Atlético à Anfield en mars 2020, et une victoire 1-0 de l'Atlético lors du match aller de cette même confrontation en février 2020.

Classement

Au classement de la Ligue des champions, Liverpool et l'Atlético de Madrid occupent actuellement la première place dans leurs groupes respectifs.