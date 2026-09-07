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Aperçu du match de Ligue des champions entre Liverpool et l’Atlético de Madrid

Ligue des Champions
Liverpool
Atlético Madrid
D. Simeone
D. Szoboszlai

Avant-match complet de Liverpool contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions à Anfield. Nous parlons tactique, actualité des équipes, transferts, forme du moment et plus encore.

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Ligue des Champions - Journée 1
Anfield

Liverpool vs Atlético de Madrid débute le 9 septembre 2026 à 15 h 00 EST et 20 h 00 GMT.

Aperçu du match

La phase de ligue de la Ligue des champions débute avec Liverpool, sextuple champion d'Europe, qui accueille l'Atlético de Madrid de Diego Simeone à Anfield.

Liverpool enfin lancé en Premier League

Les Reds d'Andoni Iraola se sont imposés 2-0 contre Ipswich Town vendredi, grâce à un doublé d'Alexander Isak en première période, pour décrocher leur première victoire de la saison après deux matches nuls 2-2. Ils ont aussi offert ses débuts à Bradley Barcola, recrue estivale à 123 M£, et le Français pourrait viser une place de titulaire ici contre l'Atleti.

Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images

L'Atleti reste sur une série de résultats mitigés

Les visiteurs ont subi une lourde défaite 3-0 contre l'Athletic Bilbao le week-end dernier en Liga et continuent d'être plombés par des problèmes en attaque. L'attaquant argentin Julian Álvarez veut quitter le club après que son transfert souhaité à Barcelone ne s'est pas concrétisé, tandis qu'Alexander Sorloth est absent en raison d'une blessure. L'entraîneur Diego Simeone traverse une série de résultats irréguliers, cette défaite contre Bilbao faisant suite à une victoire 3-1 à Séville et à un nul 2-2 contre Villarreal. Alvarez est entré en jeu contre Bilbao, tout comme son compatriote et recrue estivale Cristian Romero. Les deux pourraient être titulaires, car ils possèdent une précieuse expérience de jeu en Premier League.

FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRIDGetty Images

Compositions probables

Liverpool (4-2-3-1) : Alisson ; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez ; Gravenberch, Szoboszlai ; Gakpo, Wirtz, Barcola ; Isak.

Atleti (4-4-2) : Oblak ; Llorente, Pubil, Romero, Grimaldo ; Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman ; Álvarez, Baena.

Infos équipes et effectifs

Liverpool vs Atlético Madrid Équipes probables

Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formation
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM

Entraineur

  • A. Iraola

L'entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, n'a pas confirmé de probable onze de départ avant le match, et aucune information sur d'éventuelles blessures ou suspensions n'est actuellement disponible pour l'équipe à domicile. Des mises à jour devraient être ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

L'entraîneur de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone, n'a pas encore communiqué d'informations sur son équipe non plus, et aucune absence ou suspension confirmée n'est recensée à ce stade. Davantage d'informations seront fournies dès qu'elles seront disponibles.

Forme

LIV

LIV - Forme

COM
N0-0
COM
V2-0
NEW
N2-2
NFO
N2-2
IPS
V0-2
But marqué (encaissé)
8/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
ATM

ATM - Forme

OM
V1-2
MAL
V2-0
VIL
N2-2
SEV
V1-3
ATH
D3-0
But marqué (encaissé)
9/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Liverpool a enregistré une victoire, trois matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent a été un nul 2-2 contre Nottingham Forest en Premier League, et le club a également fait match nul 2-2 avec Newcastle United la semaine précédente. Sa seule victoire sur cette série est venue lors d'un match amical contre Côme, tandis qu'il a subi une défaite 3-2 contre Monaco en pré-saison. Liverpool a marqué six buts et en a encaissé sept sur ces cinq rencontres.

L'Atlético de Madrid est dans une meilleure forme, avec trois victoires sur ses cinq derniers matches et une seule défaite. Son résultat le plus récent a été une victoire 3-1 à l'extérieur contre Séville en Liga, et le club a également battu Malaga 2-0 plus tôt en août. Un nul 2-2 contre Villarreal et une victoire 2-1 en amical contre Marseille complètent une série positive, sa seule défaite étant intervenue contre Manchester City en pré-saison. L'Atlético a marqué neuf buts et en a encaissé huit sur ces cinq matches.

Confrontations directes

Face à face

LiverpoolNulAtlético Madrid
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2
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Liverpool
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3
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2
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0
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3
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ATM
1
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Liverpool
LIV
0
FDM
9Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Ligue des champions le 17 septembre 2025, lorsque Liverpool s'est imposé 3-2 à Anfield. Lors des cinq dernières confrontations directes, toutes en Ligue des champions, Liverpool s'est imposé à trois reprises contre deux victoires pour l'Atlético. Les précédents matches incluent une victoire 2-0 de Liverpool à Anfield en novembre 2021, une victoire 3-2 de Liverpool à Madrid en octobre 2021, une victoire 3-2 de l'Atlético à Anfield en mars 2020, et une victoire 1-0 de l'Atlético lors du match aller de cette même confrontation en février 2020.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Club BrugesClub BrugesCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthenesAEK AthenesAEK
00000000
1
Slavia PragueSlavia PragueSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
00000000
1
Bétis SévilleBétis SévilleBET
00000000
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NaplesSSC NaplesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualification pour les quarts de finale

Au classement de la Ligue des champions, Liverpool et l'Atlético de Madrid occupent actuellement la première place dans leurs groupes respectifs.

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