Ligue des Champions - Journée 1 9 sept. 2026 - 15:00 Parc des Princes

Le match Paris Saint-Germain contre le Slovan Bratislava débutera le 9 septembre 2026 à 15h00 EST et 20h00 GMT.

Aperçu du match

Vainqueur de la Ligue des champions en 2025 et 2026, le PSG lance la défense de son titre lors de la phase de ligue contre le Slovan Bratislava.

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Le PSG espère mettre ses difficultés nationales de côté

Champion d'Europe, le PSG a démarré la nouvelle saison de Ligue 1 de manière choquante au regard de ses standards. Le club n'a remporté aucun de ses quatre derniers matches en championnat, une série qui remonte à la saison passée. Il n'a pris que deux points sur neuf possibles cette saison et serait dans une situation encore pire sans les contributions offensives du capitaine Marquinhos, qui a marqué lors de chacune de ses deux dernières sorties. Le Slovan est également en mauvaise forme, avec deux défaites lors de ses deux dernières sorties nationales, même si ces deux résultats ont suivi une série de quatre victoires pour lancer sa nouvelle campagne de Super Liga slovaque.

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Yaya entre dans l'histoire pour les entraîneurs africains

Légende de Manchester City et de la Côte d'Ivoire, Yaya Toure, désormais sur le banc du Slovan, est devenu le premier entraîneur africain à mener avec succès un club à travers les qualifications jusqu'à la lucrative phase de ligue de la Ligue des champions.

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Statistiques clés et nouvelles des blessures

Le PSG a encaissé au moins deux buts lors de quatre matches consécutifs de Ligue 1 pour la première fois depuis 2005.

Kvicha Kvaratskhelia a été directement impliqué sur 16 buts en Ligue des champions la saison dernière avec le PSG.

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Compositions probables

PSG (433) : Safonov ; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery ; Neves, Vitinha, Ruiz ; Doué, Akliouche, Kvaratskhelia.

Slovan (4231) : Takac ; Blackman, Bajric, Wimmer, Kozlovsky ; Martinez, Pokorny ; Barseghyan, Matsuoka, Yirajang ; Sporar.

Nouvelles des équipes et effectifs

Luis Enrique n'a aucune blessure confirmée ni aucun souci de suspension recensé pour le PSG avant cette rencontre, et aucune composition probable n'a été confirmée à ce stade. La situation de l'effectif a été fortement façonnée par le mercato estival, avec le départ de Bradley Barcola vers Liverpool et la résiliation du contrat de Renato Sanches, ce qui signifie que des mises à jour du groupe disponible sont attendues à l'approche du match.

L'effectif du Slovan Bratislava de Yaya Toure ne dispose lui non plus d'aucune information confirmée concernant des blessures ou des suspensions à ce stade, et aucun onze probable n'a été annoncé. D'autres nouvelles des équipes pour les deux camps seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Forme

Le PSG a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est un nul 2-2 à l'extérieur contre Lille en Ligue 1, un match dans lequel il était mené avant que des buts tardifs de Vitinha et Marquinhos ne lui permettent d'arracher un point. Plus tôt dans cette série, il a fait match nul 2-2 à Rennes et battu Aston Villa 2-1 en Supercoupe de l'UEFA. Une défaite 1-0 en Supercoupe contre Lens et un nul 1-1 en amical face à Manchester United complètent cette série de cinq matches. Le PSG a marqué sept buts et en a encaissé cinq lors de ces rencontres.

Le Slovan Bratislava a remporté deux matches, fait un nul et perdu deux de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent a été une défaite 2-1 contre Zemplin Michalovce dans l'élite slovaque le 30 août. Sa meilleure performance sur cette période a été une victoire 5-0 en championnat contre Ruzomberok le 15 août. Le club a également battu le NK Celje 2-1 lors du match retour de son duel de qualification pour la Ligue des champions afin de se qualifier pour la phase de groupes, après avoir fait match nul 1-1 à l'aller. Bratislava a marqué dix buts et en a encaissé quatre sur l'ensemble de ces cinq matches.

Confrontations directes

Les deux clubs se sont déjà affrontés à deux reprises, toutes deux lors de la phase de groupes de la Ligue Europa de l'UEFA 2011-2012. Leur confrontation la plus récente a eu lieu le 3 novembre 2011, lorsque le PSG s'est imposé 1-0 au Parc des Princes. Le premier match, disputé le 20 octobre 2011 à Bratislava, s'était terminé sur un score de 0-0. Sur l'ensemble des deux rencontres, le PSG possède le meilleur bilan avec une victoire et un nul, un but marqué et aucun encaissé.

Classement

Au classement actuel de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain et le Slovan Bratislava sont à égalité en tête du tableau, occupant chacun la première place.