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Aperçu de Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava en Ligue des champions

Ligue des Champions
Paris Saint-Germain
Slovan Bratislava
Vitinha

Présentation complète du match entre le PSG et le Slovan Bratislava en Ligue des champions à Paris. Nous évoquons les tactiques, les nouvelles des équipes, les transferts, la forme du moment et bien plus encore.

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Ligue des Champions - Journée 1
Parc des Princes

Le match Paris Saint-Germain contre le Slovan Bratislava débutera le 9 septembre 2026 à 15h00 EST et 20h00 GMT.

Aperçu du match

Vainqueur de la Ligue des champions en 2025 et 2026, le PSG lance la défense de son titre lors de la phase de ligue contre le Slovan Bratislava.

PSG Champions LeagueGetty Images

Le PSG espère mettre ses difficultés nationales de côté

Champion d'Europe, le PSG a démarré la nouvelle saison de Ligue 1 de manière choquante au regard de ses standards. Le club n'a remporté aucun de ses quatre derniers matches en championnat, une série qui remonte à la saison passée. Il n'a pris que deux points sur neuf possibles cette saison et serait dans une situation encore pire sans les contributions offensives du capitaine Marquinhos, qui a marqué lors de chacune de ses deux dernières sorties. Le Slovan est également en mauvaise forme, avec deux défaites lors de ses deux dernières sorties nationales, même si ces deux résultats ont suivi une série de quatre victoires pour lancer sa nouvelle campagne de Super Liga slovaque.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOGetty Images


Yaya entre dans l'histoire pour les entraîneurs africains

Légende de Manchester City et de la Côte d'Ivoire, Yaya Toure, désormais sur le banc du Slovan, est devenu le premier entraîneur africain à mener avec succès un club à travers les qualifications jusqu'à la lucrative phase de ligue de la Ligue des champions.

Yaya Toure Slovan Bratislava 2026-27Getty Images

Statistiques clés et nouvelles des blessures

  • Le PSG a encaissé au moins deux buts lors de quatre matches consécutifs de Ligue 1 pour la première fois depuis 2005.
  • Kvicha Kvaratskhelia a été directement impliqué sur 16 buts en Ligue des champions la saison dernière avec le PSG.
FBL-EUR-SUPERCUP-PSG-ASTON VILLAGetty Images

Compositions probables

PSG (433) : Safonov ; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery ; Neves, Vitinha, Ruiz ; Doué, Akliouche, Kvaratskhelia.

Slovan (4231) : Takac ; Blackman, Bajric, Wimmer, Kozlovsky ; Martinez, Pokorny ; Barseghyan, Matsuoka, Yirajang ; Sporar.

Nouvelles des équipes et effectifs

Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava Équipes probables

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Paris Saint-Germain
PSG
Formation
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Slovan Bratislava
SLB
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SLB

Entraineur

  • Luis Enrique

Luis Enrique n'a aucune blessure confirmée ni aucun souci de suspension recensé pour le PSG avant cette rencontre, et aucune composition probable n'a été confirmée à ce stade. La situation de l'effectif a été fortement façonnée par le mercato estival, avec le départ de Bradley Barcola vers Liverpool et la résiliation du contrat de Renato Sanches, ce qui signifie que des mises à jour du groupe disponible sont attendues à l'approche du match.

L'effectif du Slovan Bratislava de Yaya Toure ne dispose lui non plus d'aucune information confirmée concernant des blessures ou des suspensions à ce stade, et aucun onze probable n'a été annoncé. D'autres nouvelles des équipes pour les deux camps seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Forme

PSG

PSG - Forme

AVL
V2-1
RCL
D1-0
REN
N2-2
LIL
N2-2
ASM
D1-2
But marqué (encaissé)
7/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
SLB

SLB - Forme

CEL
N1-1
FCK
V1-2
CEL
V1-2
ZEM
D1-2
DST
D2-0
But marqué (encaissé)
6/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Le PSG a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est un nul 2-2 à l'extérieur contre Lille en Ligue 1, un match dans lequel il était mené avant que des buts tardifs de Vitinha et Marquinhos ne lui permettent d'arracher un point. Plus tôt dans cette série, il a fait match nul 2-2 à Rennes et battu Aston Villa 2-1 en Supercoupe de l'UEFA. Une défaite 1-0 en Supercoupe contre Lens et un nul 1-1 en amical face à Manchester United complètent cette série de cinq matches. Le PSG a marqué sept buts et en a encaissé cinq lors de ces rencontres.

Le Slovan Bratislava a remporté deux matches, fait un nul et perdu deux de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent a été une défaite 2-1 contre Zemplin Michalovce dans l'élite slovaque le 30 août. Sa meilleure performance sur cette période a été une victoire 5-0 en championnat contre Ruzomberok le 15 août. Le club a également battu le NK Celje 2-1 lors du match retour de son duel de qualification pour la Ligue des champions afin de se qualifier pour la phase de groupes, après avoir fait match nul 1-1 à l'aller. Bratislava a marqué dix buts et en a encaissé quatre sur l'ensemble de ces cinq matches.

Confrontations directes

Face à face

Paris Saint-GermainNulSlovan Bratislava
1
1
0
Ligue Europa
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
0
FDM
Ligue Europa
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
FDM
1Buts marqués0
Matchs au-delà des 2.5 buts0/2
Les deux équipes ont marqué0/2

Les deux clubs se sont déjà affrontés à deux reprises, toutes deux lors de la phase de groupes de la Ligue Europa de l'UEFA 2011-2012. Leur confrontation la plus récente a eu lieu le 3 novembre 2011, lorsque le PSG s'est imposé 1-0 au Parc des Princes. Le premier match, disputé le 20 octobre 2011 à Bratislava, s'était terminé sur un score de 0-0. Sur l'ensemble des deux rencontres, le PSG possède le meilleur bilan avec une victoire et un nul, un but marqué et aucun encaissé.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Club BrugesClub BrugesCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthenesAEK AthenesAEK
00000000
1
Slavia PragueSlavia PragueSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
00000000
1
Bétis SévilleBétis SévilleBET
00000000
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NaplesSSC NaplesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualification pour les quarts de finale

Au classement actuel de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain et le Slovan Bratislava sont à égalité en tête du tableau, occupant chacun la première place.

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