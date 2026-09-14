Carabao Cup - Journée 3 16 sept. 2026 - 15:00 Old Trafford

Manchester United contre Brighton & Hove Albion débute le 16 septembre 2026 à 15 h 00 EST et à 19 h 00 GMT.

United veut rebondir après le crève-cœur du derby de Manchester

United a enchaîné des résultats assez irréguliers. L'équipe a commencé par une surprenante défaite 2-0 contre Hull lors de la journée d'ouverture, avant d'être menée par Ipswich puis de finalement s'imposer 5-2 dans une rencontre qu'elle a dominée à Old Trafford. La frappe splendide d'Ainsley Maitland-Niles dans le temps additionnel au Hill Dickinson Stadium l'a contrainte à partager les points avec Everton dans un match nul 2-2, malgré deux avantages au score. Bruno Fernandes a brillé pour Manchester United, avec déjà trois buts et une passe décisive cette saison, mais il s'est retrouvé au cœur de la controverse après son accrochage avec Phil Foden lors de la défaite 1-0 de United contre Manchester City dimanche. L'Anglais a été expulsé après avoir donné un coup à Fernandes à la 23e minute, mais United a tout de même trouvé le moyen de perdre le match en jouant en supériorité numérique pendant les trois quarts de la rencontre.

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Le très prolifique Brighton croit en ses chances à Old Trafford

L'équipe de Brighton de Fabian Hürzeler a beaucoup marqué cette saison. Brighton a inscrit 13 buts lors de ses quatre matches de Premier League jusqu'ici, avec deux victoires, une défaite 4-3 dans un match spectaculaire à Stamford Bridge et un nul 1-1 contre Leeds. L'équipe a écrasé Coventry, réduit à dix, 5-0 lors de sa dernière sortie, avec la star malienne Malick Yalcoue de nouveau impressionnante dans un rôle de numéro 10 et le chouchou des supporters Pascal Gross auteur de deux passes décisives.

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Compositions probables

United (4-2-3-1) : Lammens ; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw ; Mainoo, Tielemans ; Mbuemo, Fernandes, Cunha ; Sesko.

Brighton (4-2-3-1) : Verbruggen ; Kadioglu, Vuskovic, Dunk, Boscagli ; Gross, Ayari ; Gomez, Yalcoue, De Cuyper ; Kostoulas.

Nouvelles des équipes et effectifs

Michael Carrick n'a pas confirmé son onze de départ de Manchester United avant cette rencontre de Carabao Cup, et aucune information sur d'éventuelles blessures ou suspensions n'a été fournie à ce stade. Des mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Les détails de l'effectif de Brighton de Fabian Hurzeler ne sont pas non plus disponibles pour le moment. D'autres informations sur l'équipe seront ajoutées dès qu'elles seront confirmées avant le match à Old Trafford.

Forme

Manchester United aborde cette rencontre avec un bilan récent mitigé, avec deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par un nul 2-2 sur la pelouse d'Everton en Premier League, un résultat qui a eu un goût de défaite après que United a mené à deux reprises. Une victoire 5-2 contre Ipswich Town reste sa performance récente la plus marquante, même si une défaite 2-0 à domicile contre Hull City plus tôt en août a soulevé des questions sur sa solidité défensive. Sur ces cinq matches, United a marqué 11 buts et en a encaissé 11.

Brighton a gagné deux matches, fait deux nuls et perdu une fois lors de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent a été un nul 1-1 sur la pelouse de Leeds United en Premier League, et l'équipe a montré sa puissance offensive avec une victoire 4-0 contre Aston Villa et un succès 4-0 contre Tromsoe en qualification pour la Conference League. Sa seule défaite sur cette série a été un revers 4-3 à Chelsea. Brighton a marqué 12 buts lors de ses cinq derniers matches.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 24 mai 2026, lorsque Brighton a battu Manchester United 3-0 à l'Amex en Premier League. Sur les cinq dernières confrontations directes, Brighton a l'avantage avec trois victoires contre une pour United, et un autre match a également tourné en faveur de Brighton. La seule victoire de United sur cette série a été un succès 4-2 à domicile en Premier League en octobre 2025.