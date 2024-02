Antoine Griezmann lance déjà des défis à Mbappé au Real

Comme la plupart, Antoine Griezmann estime que Kylian Mbappé signera au Real Madrid la saison prochaine.

L’Atlético de Madrid a été battu à San Siro, mardi soir, par l’Inter Milan (1-0) lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions. Mais quelques heures plus tôt, et ce, dans une interview accordée à Le Monde, Antoine Griezmann a abordé plusieurs sujets, dont celui relatif à l’avenir de Kylian Mbappé, qui s’écrira loin du Parc des Princes la saison prochaine.

Mbappé quitte le PSG

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2018, Kylian Mbappé va enfin quitter le club de la capitale française six années plus tard. Après plusieurs mois d’incertitudes, le dénouement est enfin connu. En effet, l’attaquant et capitaine de l’Equipe de France va quitter le club champion de France à l’issue de la saison sportive en cours.

S’il n’avait pas officiellement donné suite à l’ultimatum du Real Madrid avant le 15 janvier, Kylian Mbappé avait un accord avec le club vice-champion d’Espagne. Au lendemain de la victoire (2-0) face à la Real Sociedad en match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions, le capitaine des Bleus a informé les dirigeants parisiens qu’il quittera le club à la fin de son contrat, qui expire en juin prochain. Et le Real Madrid est le club en pole de position pour l’enrôler. En Angleterre, Arsenal est aussi sur le dossier.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Griezmann accueille déjà Mbappé à Madrid

International attaquant français, Antoine Griezmann (127 capes, 44 buts) est impatient d’accueillir son capitaine en Equipe de France en Espagne. Dans une interview avec Le Monde où il a évoqué son « rêve » de participer aux JO Paris 2024, l’attaquant de l’Atlético de Madrid a assuré qu’ « il (Mbappé) serait très bien accueilli en Espagne ».

« Je serais en tout cas très content de jouer des derbys contre lui », a ajouté l’attaquant français des Colchoneros, qui se dit impatient d’affronter Kylian Mbappé en Liga.

Getty Images

Par ailleurs, Griezmann évoque son retour à Madrid après deux saisons passées du côté du FC Barcelone. « J'ai fait beaucoup de mal aux supporters, j'ai été sifflé et je comprenais. Je me suis fait petit, j'ai travaillé très dur pour arranger les choses, et maintenant, ce n'est que du plaisir », a-t-il laissé entendre, avant de poursuivre.

Getty

« Ça a été très difficile, j'ai dû serrer les dents, continuer à travailler pour prouver que j'étais encore là malgré tout. J'ai fait beaucoup d'efforts niveau salaire pour revenir au club », a-t-il ajouté au sujet de ses difficultés de réintégration dans le club madrilène.