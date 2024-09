Annoncé au Barça, Wojciech Szczesny sort du silence

Ancien gardien de la Juventus, Wojciech Szczesny est annoncé proche du Barça pour remplacer Marc-André ter Stegen, blessé.

Blessé lors de la sixième journée de la Liga contre Villarreal (1-5), dimanche, Marc-André ter Stegen ne rejouera pas de sitôt. Le portier allemand est victime d’une « rupture complète du tendon rotulien du genou droit ». Ce qui l’éloignera des terrains entre 7 et 9 mois. Ne pouvant pas signer un gardien sous contrat, selon les règles de la Liga, le Barça veut sortir Wojciech Szczesny, ancien gardien de la Vieille Dame, de sa retraite.

Szczesny explique son choix de signer au Barça

Pour remplacer ter Stegen, le FC Barcelone dispose de plusieurs options. Mais les Culés préfèrent avoir un gardien expérimenté, même si Keylor Navas est ouvert au challenge barcelonais. En effet, les dirigeants catalans ont misé sur le gardien polonais, qui a annoncé sa retraite en août dernier, Wojciech Szczesny. Ce dernier est prêt à sortir de sa retraite pour aider les vice-champions d’Espagne, sauf que le Barça devra payer une somme à la Juventus pour sortir le Polonais de sa retraite. Prêt à signer au Barça, le portier de 34 ans explique pourquoi il a accepté le challenge.

« Je respecte énormément l'histoire du Barça. C'est l'un des meilleurs clubs du monde. Je comprends la situation difficile qui s'est produite après la blessure de Marc-André ter Stegen et je pense que ce serait irrespectueux de ma part de ne pas considérer cette option », a confié le gardien polonais dans une interview accordée à Sport.

Hansi Flick ouvre la porte à un autre gardien

Selon les informations de Fabrizio Romano, le gardien de but polonais va signer un contrat de d’un an avec le Barça. Ledit contrat devrait être signé, lundi, selon le journaliste italien. De son côté, l’entraîneur du Barça, Hansi Flick, même s’il compte sur Iñaki Peña, laisse la porte ouverte à l’arrivée d’un autre gardien de but.

« Je ne parle que des joueurs que j’ai, et Iñaki est notre gardien. Je suis heureux aujourd’hui. Iñaki n’a que 25 ans et les autres sont très jeunes. Si quelque chose devait arriver, nous aurions besoin d’un gardien expérimenté. Deco et moi en avons discuté et réfléchi. Nous y travaillons », a déclaré le coach du Barça après la victoire contre Getafe (1-0), mercredi soir, lors de la 7e journée de la Liga.