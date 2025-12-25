Angola - Zimbabwe : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La deuxième journée de la phase de groupes de la CAN 2025 débute avec une affiche sous tension dans le groupe B. À Marrakech, l’Angola et le Zimbabwe s’affrontent dans un match déjà décisif pour la suite de leur aventure continentale.

Un duel capital dans le groupe B

La CAN 2025 entre dans une phase charnière. Ce vendredi, l’Angola retrouve le Zimbabwe au Stade de Marrakech pour un rendez-vous que les deux sélections ne peuvent pas se permettre de manquer. Battus lors de leur entrée en lice, les Palancas Negras comme les Warriors affichent un bilan identique : zéro point, une différence de buts négative (-1) et une pression déjà maximale.

Pronostic Angola - Zimbabwe : La victoire ou l'angoisse

L’Angola n’a pas réussi à lancer son tournoi face à l’Afrique du Sud. Une défaite 2-1 qui complique sérieusement la situation avant un dernier match face à l’Égypte. La sélection dirigée par Patrice Beaumelle n’a donc plus vraiment de marge. Face au Zimbabwe, présenté comme l’adversaire le plus accessible du groupe, l’obligation de résultat s’impose.

Le Zimbabwe, proche de l’exploit face à l’Égypte

De son côté, le Zimbabwe a frôlé un énorme coup lors de la première journée. Les Warriors ont ouvert le score très tôt contre l’Égypte, avant de céder après la pause (2-1). Un scénario frustrant, mais porteur d’enseignements. La prestation a montré une équipe capable de résister, mais encore fragile face aux grosses nations.

Le tirage n’a pas aidé les Zimbabwéens, qui doivent encore croiser deux cadors du groupe B. Prendre des points ce vendredi reste donc essentiel pour espérer prolonger le suspense jusqu’à la dernière journée.

Sur quelle chaine suivre le match Angola - Zimbabwe

La rencontre entre l'Angola et le Zimbabwe sera à suivre ce vendredi 26 décembre 2025 à partir de 13h30 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming),

Horaire et lieu du match Angola - Zimbabwe

VLe match entre l'Angola et le Zimbabwe se tient ce vendredi 26 décembre à partir de 13h30, heure française au Stade de Marrakech.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe de l'Angola

Pour cette nouvelle sortie, le sélectionneur angolais devrait s’inscrire dans la continuité en s’appuyant sur l’équipe alignée face à l’Afrique du Sud. Un ou deux ajustements restent néanmoins envisageables afin d’améliorer l’efficacité sans déséquilibrer l’ensemble.

L’Angola est pressenti pour évoluer dans son schéma habituel en 4-2-3-1. Marques devrait garder les buts, protégé par une défense composée de Mata, Gaspar, Buatu et Fortuna. Devant la ligne défensive, Show et Maestro formeraient le double pivot chargé d’assurer l’équilibre entre récupération et relance. Plus haut, Luvumbo, Fredy et Dala devraient occuper les trois postes offensifs derrière Nzola, offrant une animation capable de presser haut et de se projeter rapidement vers l’avant. Fredy, en particulier, serait amené à naviguer entre le milieu et l’attaque. Aucun forfait n’ayant été signalé, des profils différents comme Mabululu ou Benson pourraient apporter des solutions depuis le banc en fonction du scénario du match.

Infos sur l'équipe de Zimbabwe

Pour cette rencontre à fort enjeu, potentiellement déterminante pour la suite de son parcours dans la compétition, le Zimbabwe devrait miser sur une organisation rigoureuse, axée sur la solidité défensive et la cohésion collective.

La sélection zimbabwéenne est attendue dans un dispositif en 4-1-4-1. Arubi devrait être titularisé dans les cages, derrière une arrière-garde composée de Murwira, Garananga, Hadebe et Lunga. Nakamba est pressenti pour occuper une nouvelle fois le rôle de sentinelle, chargé de protéger l’axe central et de lancer les premières phases de jeu. Plus haut, Jalai, Fabisch, Musona et Msendami devraient former la ligne de soutien de Dube, avant-centre isolé mais déjà décisif face à l’Égypte.

Cette composition reste une projection et non un onze officiel. Mario Marinică conserve plusieurs options pour ajuster son animation offensive, notamment en misant sur la vitesse d’Antonio ou sur l’impact de Bonne en fin de rencontre. En l’absence de nouvelles blessures, et avec le forfait de Rinomhota acté avant le début du tournoi, l’ossature articulée autour de Nakamba, Fabisch et Musona devrait être reconduite, garantissant une certaine continuité au milieu de terrain.

