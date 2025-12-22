Egypte - Zimbabwe : Salah offre la victoire aux Pharaons sur le gong (2-1)

Au retour des vestiaires, Mohamed Salah et les siens mettaient la pression sur le camp adverse, mais se heurtaient à la défense zimbabwéenne. L’attaquant de Liverpool, bien pris par son vis-à-vis, avait même du mal à trouver une fenêtre de tir, à plusieurs reprises. Et Arubi était aussi sur la trajectoire pour sauver la maison sur une nouvelle frappe de Marmoush (55e). Mais le gardien des Warriors finissait par craquer face au Citizen qui se jouait de son adversaire avant de le fusiller pour l’égalisation (1-1, 64e). Un but revigorait l’Egypte qui enchaînait les offensives sur les buts du Zimbabwe. Mais le manque de justesse dans le dernier geste empêchait à nouveau les Pharaons de prendre les devants dans ce match.

Ni Zizo de la tête (73e), ni Ibrahim Adel (76e) ne trouvaient le cadre sur leurs tentatives. Alors qu’on se dirigeait un match nul, Mohamed Salah prenait ses responsabilités dans le temps additionnel sur un duel gagné dans la surface avant d’ajuster Arubi (2-1, 90e+1). Et le but du capitaine égyptien scellait la victoire des Pharaons qui démarrent leur compétition sur les bons rails. L’Egypte (3 pts) rejoint ainsi l’Afrique du Sud (3 pts) en tête du groupe tandis que le Zimbabwe (0 pt) se place devant la lanterne rouge, Angola (0 pt).