L’Egypte était aux prises avec le Zimbabwe, lundi soir, à l’occasion de la première journée de la Coupe d’Afrique des Nations. Pour ce dernier match de la journée dans le groupe B, ce sont les Pharaons qui s’en sortent victorieux grâce à un but tardif de leur capitaine, Mohamed Salah.
Egypte - Zimbabwe : Salah offre la victoire aux Pharaons sur le gong (2-1)
- AFP
L’Egypte cueillie à froid par le Zimbabwe
Autre grand favori au sacre final, l’Egypte a abordé cette édition avec un sentiment revanchard. Les Pharaons ont à cœur d’effacer la désillusion de l’édition précédente, et ce, dès le premier match. Une intention qui s’est matérialisée au coup d’envoi contre le Zimbabwe, tant les Egyptiens se montraient menaçants sur les buts des Warriors. Mais les choses ne se déroulaient pas comme prévu pour les hommes d’Hossam Hassan. Alors que Mahmoud Trezeguet avait buté sur Washington Arubi (7e) suivi des frappes manquées de Marwan Ateya (10e) et Emam Ashour (12e), c’est le Zimbabwe qui faisait trembler les filets en premier.
Trouvé par Emmanuel Jalai, Prince Dube gagnait son duel avec la défense avant de surprendre Mohamed El Shenawy (0-1, 20e). Les Pharaons tentaient de remettre les pendules à l’heure, mais faisaient preuve d’un manque de justesse criard devant les buts. Illustration avec Omar Marmoush qui trouvait la barre sur sa tentative avant de voir Arubi raccompagner le ballon en corner (38e). L’Egypte était donc menée à la pause.
- AFP
Mohamed Salah délivre les Pharaons
Au retour des vestiaires, Mohamed Salah et les siens mettaient la pression sur le camp adverse, mais se heurtaient à la défense zimbabwéenne. L’attaquant de Liverpool, bien pris par son vis-à-vis, avait même du mal à trouver une fenêtre de tir, à plusieurs reprises. Et Arubi était aussi sur la trajectoire pour sauver la maison sur une nouvelle frappe de Marmoush (55e). Mais le gardien des Warriors finissait par craquer face au Citizen qui se jouait de son adversaire avant de le fusiller pour l’égalisation (1-1, 64e). Un but revigorait l’Egypte qui enchaînait les offensives sur les buts du Zimbabwe. Mais le manque de justesse dans le dernier geste empêchait à nouveau les Pharaons de prendre les devants dans ce match.
Ni Zizo de la tête (73e), ni Ibrahim Adel (76e) ne trouvaient le cadre sur leurs tentatives. Alors qu’on se dirigeait un match nul, Mohamed Salah prenait ses responsabilités dans le temps additionnel sur un duel gagné dans la surface avant d’ajuster Arubi (2-1, 90e+1). Et le but du capitaine égyptien scellait la victoire des Pharaons qui démarrent leur compétition sur les bons rails. L’Egypte (3 pts) rejoint ainsi l’Afrique du Sud (3 pts) en tête du groupe tandis que le Zimbabwe (0 pt) se place devant la lanterne rouge, Angola (0 pt).