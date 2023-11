Angleterre : Le Real Madrid a eu gain de cause pour Bellingham

La pression exercée par le Real Madrid sur l’Angleterre dans le dossier Jude Bellingham a porté ses fruits.

Malgré sa blessure à l’épaule, Jude Bellingham a été convoqué par le sélectionneur d’Angleterre, Gareth Southgate, pour la trêve internationale du mois de novembre. Ceci pour les deux dernières journées des éliminatoires de l’Euro 2024.

La pression du Real Madrid

Le Real Madrid a été contraint au match nul par le Rayo Vallecano (0-0) lors de la douzième journée de LaLiga espagnole, le dimanche 5 novembre dernier. Mais à l’issue de cette rencontre, la Casablanca a perdu son sérial buteur, et meilleur réalisateur du championnat espagnol, Jude Bellingham (10 buts).

L’international milieu de terrain anglais de 20 ans (27 capes, 02 buts) s’est blessé à l’épaule. Ce qui a fait qu’il n’a pas pu répondre présent contre le SC Braga en Ligue des champions (victoire 3-0) et contre le FC Valence en championnat (victoire 5-1). Malgré cela, l’Angleterre a convoqué son joueur pour ses deux matchs de novembre, notamment contre Malte (vendredi 17 novembre) et Macédoine du Nord (lundi 20 novembre) respectivement dans le cadre des neuvième et dixième journées des éliminatoires de l’Euro 2024.

Face à cela, le Real Madrid, à travers son entraîneur, Carlo Ancelotti, a donné de la voix. "S'il n'a pas joué aujourd'hui (samedi), il ne pourra pas jouer avec l'Angleterre. Il doit faire un travail spécifique pour renforcer son épaule et il le fera dans les prochaines semaines. Après la trêve internationale, je pense qu'il pourra rejouer", avait déclaré le technicien italien en conférence de presse, samedi après la victoire face à Valence.

Coup dur pour les Three Lions, le Real jubile

Quelques jours après la pression madrilène pour ne pas risquer sur la santé de sa recrue phare du dernier mercato estival, la sélection anglaise cède. En effet, dans un communiqué sur X (anciennement Twitter), ce mardi 14 novembre 2023, la Fédération anglaise de football indique la libération de l’ancien joueur du Borussia Dortmund.

« Une mise à jour depuis St. George's Park, alors que Jude Bellingham et Levi Colwill retournent dans leurs clubs pour poursuivre leur rééducation. Récupérez bien les gars », peut-on lire dans la note. Ainsi, Bellingham (milieu de terrain) et Colwill (défenseur) seront respectivement remis à la disposition du Real Madrid et de Chelsea pour poursuivre les soins.

Une bonne nouvelle pour la Maison Blanche, qui veut revoir son joueur en forme après la trêve internationale. Madrid devra effectuer le déplacement chez Cadix en Liga (26 novembre) avant d’accueillir Naples, qui va choisir un entraîneur entre Mazzarri et Tudor, le 29 novembre pour le compte de la cinquième journée de Ligue des champions.