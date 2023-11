Real Madrid : Ancelotti cash sur la présence de Bellingham en sélection

La sélection nationale d’Angleterre devra se débrouiller sans Jude Bellingham, blessé à l’épaule.

Absent lors des deux dernières sorties du Real Madrid, Jude Bellingham a quand-même été convoqué par le sélectionneur national d’Angleterre, Gareth Southgate, pour la trêve internationale du mois de novembre. Ceci pour les deux dernières journées des éliminatoires de l’Euro 2024.

L’Angleterre appelle Bellingham

Actuelle leader du groupe C des éliminatoires de l’Euro 2024 devant l’Ukraine (2e, 13 points) et l’Italie (3e, 10 points), la sélection nationale d’Angleterre (1ère, 16 points) a deux matchs décisifs à disputer pour chercher à rester en tête de série, elle qui a déjà composté son billet pour la qualification. Pour ce faire, le technicien anglais, Gareth Southgate, a fait appel à ses hommes qu’il juge capables d’atteindre l’objectif, dont Jude Bellingham.

L'article continue ci-dessous

Mais le Real Madrid s’oppose à la convocation de son nouveau milieu de terrain, qui n’est pas en bon état pour jouer. Puisqu'il est blessé à l'épaule. Absent contre le SC Braga en Ligue des champions (3-0) et contre le FC Valence en championnat (5-1), Jude Bellingham a quand-même été convoqué par le sélectionneur anglais pour les deux matchs des Three Lions.

Getty

Le Real Madrid fait pression

Mais l’entraîneur du Real Madrid ne veut pas voir la nouvelle recrue de la Casa Blanca partir en sélection. "Il sera évalué mais je m'attends à ce qu'il revienne rapidement", avait expliqué l'entraîneur italien ce week-end, en mettant la pression sur Gareth Southgate pour qu'il ne conserve pas l'ancien joueur de Dortmund cette semaine. "S'il n'a pas joué aujourd'hui (samedi), il ne pourra pas jouer avec l'Angleterre. Il doit faire un travail spécifique pour renforcer son épaule et il le fera dans les prochaines semaines. Après la trêve internationale, je pense qu'il pourra rejouer", a ajouté Carlo Ancelotti après la victoire face à Valence.

Getty

Pour les deux matchs de la sélection nationale anglaise, les Three Lions affrontent Malte (vendredi 17 novembre) et Macédoine du Nord (lundi 20 novembre) respectivement dans le cadre des neuvième et dixième journées des éliminatoires de l’Euro 2024.

Auteur de 13 buts et 03 passes décisives en 14 apparitions avec le Real Madrid toutes compétitions confondues, Jude Bellingham est attendu en sélection nationale.

La liste de l’Angleterre contre Malte et Macédoine du Nord

Gardiens : Sam Johnstone, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale.

Défenseurs : Trent Alexander-Arnold, Lewis Dunk, Marc Guehi, Harry Maguire, Tyrone Mings, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker.

Milieux : Jude Bellingham, Eberechi Eze, Conor Gallagher, Jordan Henderson, James Maddison, Kalvin Phillips, Declan Rice.

Attaquants : Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Callum Wilson.