Angleterre, Harry Kane monte le ton avant l'Euro

Le capitaine de l’Angleterre, Harry Kane, a monté le ton sur ses coéquipiers lundi, à quelques jours de l’Euro 2024.

Le coup d’envoi de l’Euro 2024 sera donné dans quatre jours en Allemagne. Avant de se lancer dans la compétition, plusieurs nations à l’instar de l’Angleterre, ont livré des matchs amicaux afin de se préparer. Mais la préparation des Three Lions a été mitigée avec une victoire et une défaite en deux matchs. Un bilan qui a fait sortir Harry Kane de sa bulle, ce mercredi.

Harry Kane sonne la révolte après la défaite contre l’Islande

Après une victoire contre la Bosnie-Herzégovine pour son premier match test avant l’Euro (3-0), l’Angleterre s’est inclinée vendredi face à l’Islande (0-1). Une défaite qui sonne comme une piqûre de rappel aux Three Lions à en croire Harry Kane. « C’est un bon signal d’alarme. Cela permet à tout le monde de réaliser que ça ne sera pas aussi facile que ce que les gens pensent », lâche le capitaine anglais dans les colonnes du Daily Mail.

Getty

Pour l’attaquant du Bayern Munich, cette défaite va permettre à l’Angleterre de corriger les manquements de l’équipe avant leur entrée en lice à l’Euro, dimanche prochain face à la Serbie. « Il y a encore beaucoup de travail. Parfois, on a besoin d’un rappel à l’ordre. On doit progresser dans certains domaines, notamment avec la pression », explique Harry Kane.

Kane met en garde l’Angleterre avant le coup d’envoi de l’Euro 2024

Vice-championne d’Europe en titre et quart de finaliste de la Coupe de Monde 2022, l’Angleterre fait partie des grands favoris de l’Euro 2024. Et, Harry Kane (63 buts en 91 sélections) est très attendu pour porter les Three Lions. Mais avant, l’ancien joueur de Tottenham prévient ses coéquipiers que leurs adversaires dans le Groupe C présentent des similitudes avec l’Islande.

Getty Images

« Les matchs de notre groupe seront comparables à celui-là (l’Angleterre affrontera la Serbie, le Danemark et la Slovénie, ndlr). On va devoir bien défendre, surtout sur les longs ballons. On doit être plus patient quand on a la possession », conseille Kane qui revient ensuite sur son penalty raté face à l’Equipe de France en quart de finale du dernier mondial. « Il était plutôt merdique, n’est-ce pas ? Dans le football, il y a des hauts et des bas. En deux ans, avec mon club et mon pays, j’ai mis tout ça de côté et je suis excité à l'idée de disputer une autre grande compétition », conclut l’international anglais.