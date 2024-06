Diffusion TV, chaines, streaming gratuit... Où regarder l'Euro 2024 en France ?

L'Euro 2024 démarre bientôt et vous vous demandez sûrement comment pouvoir suivre ce tournoi. Ici, vous aurez toutes vos réponses.

L'Euro 2024, la dernière édition du Championnat d'Europe de football de l'UEFA, s'annonce comme le point d'orgue d'une intersaison exceptionnelle au niveau du football des sélections. Vingt-quatre des meileures nations européennes s'affronteront en Allemagne en quête d'immortalité sportive et de gloire.

Trois ans après l'Euro 2020, retardé par la pandémie, où l'Italie avait battu l'Angleterre aux tirs au but pour être couronnée reine de l'Europe, une multitude de sélections se rendront au pays des triples champions du continent et des vainqueurs de la Coupe du monde 2014 au Brésil pour tenter de remporter le trophée Henri Delaunay.

En tant que tenante du titre, l'Italie sera l'une des favorites pour défendre son titre, mais elle devra faire face à un certain nombre d'adversaires, qui ont tous des prétentions crédibles, de l'Angleterre, finaliste de l'édition précédente, en passant par l'Espagne, éternel poids lourd, et le duo rajeuni formé par le Portugal et les Pays-Bas.

La France émerge aussi naturellement comme un favori. Vice-champions du monde, les Bleus ont à cœur de pouvoir renouer avec les triomphes en s’inscrivant pour la troisième fois leur nom au palmarès de l’épreuve. Les Tricolores sont d’autant plus motivés que c’est le seul trophée qui manque à leur CV depuis le début de l’ère Didier Deschamps. La défaite à domicile contre le Portugal reste toujours en travers de la gorge de Griezmann et ses coéquipiers.

Mais avec un festin de football qui s'étendra sur un mois pendant l'été, comment pouvez-vous suivre les matches depuis la France ? GOAL vous explique où suivre l'Euro 2024, comment regarder chaque match en streaming et quel forfait vous pouvez choisir pour ne rien manquer, du coup d'envoi à la fin du match.

Les matches amicaux d'avant le tournoi

Date Match Coup d'envoi Result 7 Juin Rép. Tchèque v Malte TBD 7 Juin Albanie v Azerbaijan 19:00 7 Juin Ecosse v Finlande 20:45 7 Juin Angleterre v Islande 20:45 7 Juin Pologne v Ukraine 20:45 7 Juin Allemagne v Grèce 20:45 7 Juin Roumanie v Liechtenstein 20:45 8 Juin Slovénie v Bulgarie 15:00 8 Juin Suède v Serbie 18:00 8 Juin Suisse v Autriche 18:00 8 Juin Hongrie v Israel 18:00 8 Juin Portugal v Croatie 18:45 8 Juin Danemark v Norvège 19:30 8 Juin Belgique v Luxembourg 20:00 8 Juin Espagne v Irlande du Nord 21:30 9 Juin Italie v Bosnie-Herzegovine 20:45 9 Juin Slovaquie v Pays de Galles 20:45 9 Juin Montenegro v Géorgie 20:45 9 Juin France v Canada 21:15 10 Juin Rép. Tchèque v Macédoine du Nord 20:00 10 Juin Pologne v Turquie 20:45 10 Juin Pays-Bas v Islande 20:45 11 Juin Moldavie v Ukraine 18:00 11 Juin Portugal v Eire 20:45

Comment suivre l'Euro 2024 en France ?

En France, il y a deux façons de suivre le tournoi continental de cet été. Il y a d’abord la diffusion gratuite proposée sur les chaines TNT, à savoir TF1 et M6. Les deux groupes se partagent les matches, mais cela ne concerne pas l’intégralité des rencontres. Seules 26 parties seront proposées par ces chaines-là. Il vous est possible d’accéder à ces chaines-là à travers le service Molotov.

L’autre option c’est BeIn Sports France. Au bout de très âpres négociations, la chaine du groupe qatari a hérité de l’ensemble de la compétition, dont 26 matches en exclusivité complète. L’annonce a été faite pas plus tard que ce vendredi. Yousef Al-Obaidly, Président de beIN SPORTS France, s’est félicité de cette acquisition : « Nous sommes ravis d'acquérir 100 % des droits de l'UEFA EURO 2024™ et de l'UEFA EURO 2028™ et d’ajouter ces compétitions au portefeuille exceptionnel de droits que nous proposons à nos chers abonnés. beIN SPORTS s'est imposé comme l'un des principaux diffuseurs en France, grâce à des droits premium fondés sur des investissements rationnels, disciplinés et à long terme ».

Si vous n’êtes pas déjà abonné à BeIn Sports France, il existe deux solutions. La première c’est de souscrire à un abonnement Canal+ et son offre Sport. Via MyCanal, vous pourrez ainsi avoir accès aux différentes chaines de BeIn. Le cout est de 29,99€ par mois pour un abonnement annuel (puis 45,99 euros mois). Si vous vous abonnez pour plus d’un mois, vous pourrez aussi suivre les compétitions européennes de clubs à partir de la saison prochaine.

L’autre option c’est le pack RMC + BeIn Sports. Moyennant 35 euros par mois (sans engagement) ou 29 euros par mois (engagement de 12 mois). La première alternative est la plus intéressante si vous ne comptez regarder que le championnat d’Europe.

Le programme de l'Euro 2024

Date Affiche TV / Info Streaming 14 Juin Allemagne v Ecosse BeIn Sports, TF1 15 Juin Hongrie v Suisse BeIn Sports 15 Juin Espagne v Croatie BeIn Sports 15 Juin Italie v Albanie BeIn Sports, M6 16 Juin Pologne v Pays-Bas BeIn Sports 16 Juin Slovénie v Danemark BeIn Sports 16 Juin Serbie v Angleterre BeIn Sports, TF1 17 Juin Roumanie v Ukraine BeIn Sports 17 Juin Belgique v Slovaquie BeIn Sports 17 Juin Autriche v France BeIn Sports, TF1 18 Juin Turquie v Géorgie BeIn Sports 18 Juin Portugal v Rép. Tchèque BeIn Sports, TF1 19 Juin Croatie v Albanie BeIn Sports 19 Juin Allemagne v Hongrie BeIn Sports 19 Juin Ecosse v Suisse BeIn Sports 20 Juin Slovénie v Serbie BeIn Sports 20 Juin Danemark v Angleterre BeIn Sports 20 Juin Espagne v Italie BeIn Sports, M6 21 Juin Slovaquie v Ukraine BeIn Sports 21 Juin Pologne v Autriche BeIn Sports 21 Juin Pays-Bas v France BeIn Sports, M6 22 Juin Géorgie v Rép. Tchèque BeIn Sports 22 Juin Turquie v Portugal BeIn Sports 22 Juin Belgique v Roumanie BeIn Sports, M6 23 Juin Ecosse v Hongrie BeIn Sports 23 Juin Suisse v Allemagne BeIn Sports, M6 24 Juin Albanie v Espagne BeIn Sports 24 Juin Croatie v Italie BeIn Sports 25 Juin Pays-Bas v Autriche BeIn Sports 25 Juin France v Pologne BeIn Sports, TF1 25 Juin Angleterre v Slovénie BeIn Sports, M6 25 Juin Danemark v Serbie BeIn Sports 26 Juin Slovaquie v Roumanie BeIn Sports 26 Juin Ukraine v Belgique BeIn Sports 26 Juin Rép. Tchèque v Turquie BeIn Sports 26 Juin Géorgiev Portugal BeIn Sports, M6 29 Juin TBD v TBD BeIn Sports 29 Juin TBD v TBD BeIn Sports 30 Juin TBD v TBD BeIn Sports 30 Juin TBD v TBD BeIn Sports 01 Juillet TBD v TBD BeIn Sports 01 Juillet TBD v TBD BeIn Sports 02 Juillet TBD v TBD BeIn Sports 02 Juillet TBD v TBD BeIn Sports 05 Juillet TBD v TBD BeIn Sports 05 Juillet TBD v TBD BeIn Sports 06 Juillet TBD v TBD BeIn Sports 06 Juillet TBD v TBD BeIn Sports 09 Juillet TBD v TBD BeIn Sports 10 Juillet TBD v TBD BeIn Sports 14 Juillet TBD v TBD BeIn Sports, M6

Quels sont les meilleurs packages streaming pour regarder l'Euro 2024?

Il existe une variété d'offres de streaming disponibles pour regarder l'Euro 2024 comme les différents services IPTV. Mais, l’on vous recommande tout de même les offres officielles et qui vous offriront un avantage grâce à leurs droits de diffusion. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des options que nous recommandons à tous les fans de football.