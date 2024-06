France – Canada : Les Bleus accrochés (0-0)

L’Equipe de France affrontait le Canada en match amical, dimanche. Score final, 0-0.

L’Equipe de France était aux prises avec le Canada, dimanche soir pour son dernier match test avant l’Euro 2024. Face une équipe canadienne bien en place, les Bleus ne réussiront pas à sauter le verrou des visiteurs et terminent leur préparation par un nul.

Les Bleus en manque de réussite

Les Bleus mettaient les pieds sur le ballon d’entrée de jeu mais étaient obligés de reculer en raison d’un pressing intense des Canadiens. Mais la France parvenait bien à sortir et à faire passer le danger sur le camp des visiteurs. La première alerte venait des pieds de N’Golo Kanté dont la frappe était repoussée par Crépeau (8e). Le gardien du Canada s’illustrait encore sur une tête de Marcus Thuram qu’il détournait en corner (9e). Crépeau s’érigeait une énième fois en bourreau des Bleus en déviant une frappe d’Antoine Griezmann en corner (19e).

Getty

Malmené, le Canada s’offrait enfin sa première frappe du match à la demi-heure de jeu avec Koné qui manquait le cadre (31e). Les Bleus rétorquaient dans la foulée avec Dayot Upamecano qui ne trouvait pas non plus le cadre après une déviation de Jules Koundé sur corner (35e). Les deux équipes rentraient aux vestiaires après un premier acte sans but malgré une tentative de Johnston qui passait au-dessus des cages de Mike Maignan (44e).

Le Canada résiste face à la France

Le Canada revenait avec plus d’envie en seconde période. Ce sont d’ailleurs les visiteurs qui se montraient dangereux d’entrée avec une frappe de Millar qui heurtait la barre transversale (47e). Les Bleus reprenaient ensuite le ballon et s’installaient dans le camp des visiteurs. Mais ni Antoine Griezmann, ni Ousmane Dembélé ou encore moins Olivier Giroud ne parvenaient à tromper Crépeau, toujours aussi impérial dans ses buts (56e). Eduardo Camavinga tentait aussi sa chance mais sa frappe était hors-cadre (57) tout comme celle de Larin pour le Canada (60e).

Getty

Les ‘’Canucks’’ insistaient ensuite sur le camp des Bleus mais Jonathan David (67e) et Millar (69e) se faisaient contrer par la défense française à chaque fois. Entré en cours de match, Kylian Mbappé manquait aussi de réussite sur sa tentative qui ne trouvait pas le cadre (87e). Sans solution, la France se faisait accrocher par le Canada pour son dernier match de préparation avant l’Euro. Les Bleus sont désormais tournés vers le 17 juin et leur premier match face à l’Autriche en Allemagne.