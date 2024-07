Ángel Di María révèle le club et l’entraîneur qui l’ont marqué le plus

Ailier droit de Benfica, Di María a dévoilé le nom du club qui a changé sa vie et le coach qui l’a fasciné le plus dans sa carrière de footballeur.

Contrairement à son capitaine en sélection nationale, Lionel Messi, qui dit n’avoir pas vécu la vie rêvée dans la capitale française, Ángel Di María, lui, a vécu le meilleur moment de sa carrière au Parc des Princes. L’Argentin revient sur ces moments inoubliables de sa vie.

PSG, le club qui a changé la vie de Di María

Ancien joueur du Real Madrid où il a passé quatre ans (2010 – 2014), Ángel Di María a fait sept bonnes années au Paris Saint-Germain, notamment de 2015 à 2022 avant de partir librement pour la Vieille Dame. Mais le joueur qui mettra un terme à carrière internationale après la finale de la Copa America ce lundi, n’a rien oublié de son passage au Parc des Princes. Dans une interview accordée à France Football, le joueur de 36 ans a révélé que le PSG est le club qui a donné une vie à sa carrière.

« Je regarde toujours Paris. Cela me fait repenser à tout ce que j’ai vécu, à quel point j’ai été heureux là-bas […] J’ai eu une petite Française ici (sa seconde fille, Pia, née en 2017), je garderai donc toujours un lien particulier avec Paris. J’y ai passé sept années inoubliables pour moi et ma famille », a avoué l’ancien de Manchester United.

Laurent Blanc, son coach préféré

Même si Laurent Blanc n’a pas réussi à l’Olympique Lyonnais, "Le Président" a conquis le cœur d’Ángel Fabián Di María Hernández au Paris Saint-Germain lors de son passage entre 2013 et 2016. Pour l’ancien joueur de Rosario Central, le technicien français pratiqué un jeu impressionnant surtout lors de sa dernière année (2016) où le PSG s’était adjugé le titre avec 96 points.

« Si je dois en garder un, je trouve que Blanc avait développé un style de jeu attrayant avec nous. C'est la saison où j'ai pris le plus de plaisir à jouer au football à Paris », a déclaré l’Argentin, avant de jeter des fleurs à certains de ses coéquipiers d’alors.

« Il était impossible de prendre le ballon à Thiago Motta et à Marco Verratti au milieu, avec Blaise Matuidi qui montait et redescendait constamment. On jouait un football spectaculaire, avec Ibra, Cavani, Pocho et Pastore devant. Ce fut une première saison incroyable pour moi, ça m'a beaucoup marqué », a-t-il ajouté.