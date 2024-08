Ancelotti prévient Mbappé : Ici, « il n'y a ni prince, ni roi »

Real Madrid vs Atalanta Bergame

Plus rien ne sera comme avant. Kylian Mbappé vient d’être mis en garde par son nouvel entraîneur du Real Madrid.

Ce soir du mercredi 14 août 2024, le Real Madrid joue contre l’Atalanta Bergame dans le cadre de la finale de la Supercoupe de l’UEFA. Avant ce choc, le coach de la Maison Blanche a envoyé un message à son nouvel attaquant star, qui est vivement attendu pour faire ses débuts sous la tunique blanche.

Ancelotti satisfait de l’adaptation de Mbappé

Nouvelle recrue phare du mercato estival du Real Madrid, Kylian Mbappé est attendu pour faire ses débuts officiels avec la Maison Blanche. Présenté le 16 juillet dernier, le Bondynois a rallié Madrid un peu plus de deux semaines après. L’ancien Monégasque a effectué ses premiers entraînements depuis peu. Si le préparateur physique du Real Madrid est satisfait de la musculation présentée par Mbappé, le coach Ancelotti apprécie l’adaptation rapide du Bondynois, qui est pressenti pour être titulaire ce soir.

Getty/X

« Kylian (Mbappé) est bien, comme les autres qui sont arrivés au même moment. On a eu peu de temps, mais on est très bien. Kylian aussi, il est en pleine forme, il s'adapte bien. Il est concentré sur l'entraînement et motivé. Il a envie de montrer ses extraordinaires qualités », a déclaré l’ancien coach du Paris Saint-Germain, dans des propos rapportés par L’Equipe.

Mister prévient Mbappé

Par ailleurs, l’ancien coach du Bayern Munich et de Milan en a profité pour envoyer un message de cohésion à son nouveau joueur. Si le capitaine des Bleus était considéré comme la star ou intouchable au PSG, le technicien italien lui fait comprendre que ce n’est pas le cas à Madrid.

Getty

« On l'a vu, l'atmosphère dans ce groupe est saine depuis plusieurs années. C'est aussi parce qu'il y a des joueurs présents depuis longtemps, comme Dani Carvajal, Nacho, Kroos, Modric et bientôt Valverde, Lucas Vázquez. Il n'y a ni prince, ni roi. Il y a un groupe de joueurs, avec des qualités différentes pour chacun d'entre eux. Mais tous ont la capacité de mettre leurs qualités au service du collectif », a ajouté Carlo Ancelotti. Le message est passé. Mbappé sait ce qui l’attend.