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Abobakr El Mokadem

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Ancelotti présent à l'entraînement du Real Madrid : quelle en est la raison ?

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Mourinho a souhaité la bienvenue à l'entraîneur italien

L'Italien Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, s'est présenté à Valdebebas ce jeudi, alors que le Real Madrid préparait son match face au Real Betis, prévu demain vendredi dans le cadre de la Liga.

Selon le journal "Marca", l'entraîneur italien a accueilli les joueurs de l'équipe avant le début de l'entraînement et a adressé un salut particulier à Endrick, Rodrygo et Militão, qu'il a suivis de près lors de leurs séances, ces derniers s'étant entraînés à l'écart du groupe pour poursuivre leur période de convalescence.

Il ne s'agissait pas d'une visite anodine. Les trois joueurs sont des piliers essentiels de la sélection brésilienne, dirigée par Ancelotti en personne, c'est pourquoi le technicien a voulu s'assurer personnellement de leur état de santé, quelques semaines avant la prochaine trêve internationale.

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 Lors de la dernière Coupe du monde, où le Brésil a été éliminé en huitièmes de finale par la Norvège, l'entraîneur italien n'avait eu d'autre choix que de s'appuyer sur Endrick, Rodrygo et Militão souffrant de blessures de longue durée dont les séquelles subsistent encore.

Mourinho a tenu à souhaiter la bienvenue à Ancelotti et l'a accompagné sur le terrain d'entraînement pour saluer les joueurs.

La relation entre Ancelotti et le Real Madrid dirigé par Mourinho dépasse le simple cadre institutionnel. Il y a deux semaines, le technicien portugais avait lui-même fait référence à son homologue italien lorsqu'il avait été interrogé sur Endrick en conférence de presse, laissant entendre l'excellente relation qui les unit.

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Mourinho a insisté sur l'amitié qui facilite désormais une communication fluide entre le club et la sélection brésilienne.



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