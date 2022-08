Ancelotti évoque le poids du maillot du Real Madrid

Le Real Madrid a réussi à quitter le sud de l'Espagne avec une victoire 2-1 sur Almeria dimanche soir, mais ce fut un match difficile et ils étaient menés 1-0 à la mi-temps.

À ce moment-là, Carlo Ancelotti a remplacé Eduardo Camavinga par Luka Modric, tandis que la nouvelle recrue Aurélien Tchouameni n'a pas tenu beaucoup plus longtemps.

Interrogé après le match pour savoir si le maillot du Real Madrid pesait sur les jeunes joueurs qui y ont participé, l'Italien a partiellement acquiescé.

"Les jeunes méritaient de jouer en raison de ce qu'ils font à l'entraînement", a déclaré l'entraîneur.

"Mais, peut-être que ce match a pesé sur eux un peu dans un sens émotionnel.

"Ils n'ont pas montré la qualité qu'ils affichaient à l'entraînement, mais c'est normal puisqu'ils sont jeunes et qu'il est difficile de porter ce maillot".

"Je n'ai pas sorti Camavinga à cause de ce qu'il a fait de mal, juste parce qu'il avait un jaune".

L'entraîneur a poursuivi ses réflexions sur le match dans son ensemble.

"Nous avons mal commencé le match, car ils ont trouvé des espaces derrière", a-t-il déclaré.

"Cela a rendu le jeu difficile, car ils étaient très bons pour fermer les espaces.

"Nous avons eu de nombreux tirs, mais nous avons eu du mal à marquer.

"En deuxième mi-temps, ils étaient plus fatigués et nous avons eu plus de contrôle et d'occasions.

"Lucas Vazquez a bien fait [d'égaliser]. Il est toujours alerte, il montre toujours la bonne intensité et la bonne attitude."