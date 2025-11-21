"Ancelotti était notre père", ce joueur du Real qui critique Xabi Alonso

Plusieurs articles de la presse locale ont mis en doute les relations entre Xabi Alonso et certains de ses joueurs, mais Courtois a balayé ces allégations d'un revers de main.

L'ancien entraîneur Carlo Ancelotti avait déclaré la semaine dernière qu'un match nul était souvent synonyme de crise, et Courtois a également estimé que les tensions étaient exagérées. Il a confié à Cadena Cope qu'un déplacement à Vallecano était toujours une épreuve.

« Il y a toujours plus de bruit à l'extérieur qu'à l'intérieur. On est toujours critiqué pour un simple match nul. Jouer sur le terrain du Rayo est toujours difficile. Nous devons progresser. Un mois chargé nous attend. Il faut absolument battre Elche. »

Ce match nul contre le Rayo Vallecano est intervenu après une défaite face à Liverpool. La performance de Courtois, contraint à huit arrêts, a suscité des interrogations, et Alonso a déclaré après la rencontre que le match s'était joué sur des détails. Une position que Courtois a maintenue.

« En première mi-temps, j'ai trouvé que nous avions une grande maîtrise du terrain, et beaucoup de leurs occasions étaient des tirs lointains ou des dégagements ratés. Je n'ai pas eu à forcer mon jeu. En seconde période, nous avons eu du mal à nous montrer plus dangereux ; ils étaient meilleurs. Nous devons progresser. »

Plusieurs joueurs du Real Madrid ont pris la défense de Vinicius Junior depuis son coup de sang lors du Clasico, le dernier en date étant Franco Mastantuono, et Courtois a fait de même.

« L'affaire Vinicius est close. Il s'est excusé et nous sommes passés à autre chose. Nous sommes tous humains, et dans un match à haute pression, il nous arrive de réagir d'une manière que nous pourrions regretter ensuite. Il a présenté ses excuses à toute l'équipe et au staff technique. »

Comparaison entre Ancelotti et Alonso

Compte tenu du mécontentement supposé dans le vestiaire, le changement d'entraîneur entre Ancelotti et Alonso, l'Italien étant réputé pour son talent à gérer les stars, a fait couler beaucoup d'encre. Courtois a reconnu que cela avait marqué un tournant.

« Ancelotti était comme un père ou un grand-père. Xabi est plus moderne. Ce sont deux très bons entraîneurs, chacun avec son propre style. Dire qu'Ancelotti nous manque serait un manque de respect envers Xabi. Nous avons de bonnes relations avec Alonso. »

« Dans le vestiaire, il est normal que certains joueurs soient plus mécontents de ne pas jouer autant. Nous nous entraînons bien. Dans notre équipe, tout est discuté ouvertement ; il n'y a aucun problème. Si nous devons rétablir l'ordre, je suis capable de le faire, mais nous n'en avons pas eu besoin. Nous travaillons tous dans le même sens. »