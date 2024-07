Alvaro Morata lance une bombe avant Espagne - France

Le capitaine de l’Espagne est au cœur d’une vive polémique avant la demi-finale contre l’Equipe de France, ce mardi.

Capitaine de la Roja, Alvaro Morata s’attire la foudre à la veille du match entre l’Espagne et l’Equipe de France à l’occasion de la première demi-finale de l’Euro 2024 en Allemagne. Le joueur de l’Atlético Madrid est vivement critiqué après une sortie médiatique controversée.

Morata annonce son départ de la sélection

Ce mardi, l’Espagne et l’Equipe de France s’affrontent à l’Allianz Arena pour le compte des demi-finales de l’Euro 2024. Capitaine de la Roja, Alvaro Morata se fait toiser par les supporters espagnols après une question sur son avenir en sélection nationale. Evoquant un manque de respect envers sa personne en sélection, l’ancien attaquant de la Juventus annonce son départ.

Ce lundi matin, le quotidien généraliste El Mundo, publie une interview d’Alvaro Morata dans laquelle le joueur évoque ce manque de respect qui devrait le pousser à prendre sa retraite internationale après l’Euro. « C’est probable que je quitterai l'équipe nationale après le Championnat d'Europe », a titré le média.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

« Je ne suis pas mécontent du tout. Mais c’est vrai qu’en Espagne il m’est très difficile d’être heureux. En fin de compte, quelque chose ressort toujours quelque part. L'autre jour pour avoir fait un geste aux journalistes, simplement en sifflant, un geste qui je pensais qu'il allait rester entre nous, parce qu'un journaliste l'a soulevé et... », a ajouté l’ancien des Blues de Chelsea.

Morata accuse ses propres coéquipiers

Alors qu’il devrait manquer le match contre la France pour un cumul de cartons, le joueur sera finalement là face aux Bleus, ce mardi, puisque la biscotte à lui attribuée était une erreur. Mais selon l’avant-centre de 31 ans, certains de ses coéquipiers en sélections ne voudraient pas que l’UEFA annule ce carton qui lui a été donné par erreur par l’UEFA.

Getty Images

« Bon, je ne sais pas, c'était juste un geste, mais certains en ont profité pour critiquer, comme toujours. Quant à la question de savoir si on m'a donné ou non un carton jaune, certains ont déjà dit 'eh bien, j'espère qu'ils le lui donneront', ou 'on joue mieux sans lui'... Même quand ça va bien... », a déploré l’attaquant des Colchoneros.

Morata se fait toiser en Espagne

Mais le timing de cette sortie d’Alvaro Morata est très mal vu par certains médias espagnols. Pour l’émission espagnole Partizado de Cope, cette sortie du capitaine de la Roja est très mal pensée à deux jours avant un match aussi important.

« Alvaro Morata est une fois de plus au cœur de la polémique qui entoure l'équipe nationale espagnole lors de ce Championnat d'Europe », a souligné l'émission susmentionnée.