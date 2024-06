Allemagne : Ter Stegen allume Neuer, Nagelsmann siffle la fin

Doublure de Manuel Neuer en sélection, Marc-André ter Stegen s’en prend à son aîné. Le sélectionneur intervient et siffle la fin.

Accrochée par l’Ukraine (0-0) pour son premier match amical, l’Allemagne a assuré, vendredi soir, contre la Grèce (2-1) pour sa seconde rencontre amicale avant l’Euro 2024 qu’elle accueille dans quelques jours (14 juin – 14 juillet). Deuxième gardien de la Mannschaft après Manuel Neuer, ter Stegen n’est pas content de son rôle.

Ter Stegen mécontent de sa gestion en sélection

Intrépide gardien titulaire au FC Barcelone, Marc-André ter Stegen n’est que la doublure de Manuel Neuer en équipe nationale d’Allemagne. Un rôle qu’il assume depuis qu’il a été appelé pour la première fois en 2016. Mais l’Allemand est très déçu et mécontent de ne pas pouvoir profiter de minutes avec son pays.

Dans des déclarations faites au camp d’entraînement de l’équipe allemande à Herzogenaurach, au lendemain du match amical contre l’Ukraine, le gardien de but a admis que « ce n’est pas une situation agréable », mais qu’il accepte la décision, même s’il n’est « pas d’accord », étant donné qu'« en fin de compte, vous avez une responsabilité envers le groupe » et qu'il aidera autant qu’il le pourra.

« J’ai dit à l’entraîneur national qu’une chose est sportive et une autre est humaine. Je veux que tout le monde puisse me faire confiance », avait déclaré Ter Stegen se sent « frustré ». « Cela n’a rien à voir avec lui (Neuer, Ndlr) sur le plan personnel non plus. Nous avons une bonne relation », a-t-il ajouté.

Nagelsmann a tranché

Sélectionneur de la Mannschaft, Julian Nagelsmann a mis fin au débat. Même si Neuer a reconnu que « c’est un problème bien connu au poste de gardien de but », étant donné qu'« il n’y a jamais eu d’entraîneur qui a permis à deux gardiens de but de jouer » et que « la décision est toujours difficile », le sélectionneur remet le portier barcelonais à sa place, soulignant que celui du Bayern Munich reste le numéro 1 en sélection.

« Je ne discuterai pas du rôle du gardien de but, Manuel Neuer est et sera notre gardien titulaire. Je ne laisserai aucune discussion surgir, même si tout le monde essaie d'en lancer une », a déclaré le technicien allemand après la victoire de l’Allemagne face à la Grèce. Le message est passé. Ter Stegen (40 capes) devrait patienter pour avoir plus de minutes en sélection.