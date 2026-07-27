Chelsea poursuit ses dépenses considérables sur le marché des transferts. Pour renforcer sa ligne d'attaque, le club londonien s'apprête à recruter un attaquant de 35 ans et à se séparer d'un attaquant de 23 ans qu'il avait acquis pour 25 millions d'euros.

Le site « Foot Mercato » rapporte que Chelsea a de nouveau enflammé le marché des transferts, les Blues continuant de dépenser sans compter. Ils ont déboursé cet été 282 millions d'euros pour s'attacher les services de Morgan Rogers, Marco Balestra et Deivid.

Comme à son habitude, le club anglais cherche à recruter le plus grand nombre possible de jeunes talents prometteurs, même si cette fois, il pourrait en surprendre certains.

Le journal « The Athletic » a rapporté aujourd'hui que Chelsea est intéressé par le recrutement de Danny Welbeck, ancien joueur de Manchester United, qui porte le maillot de Brighton depuis 2020.

Cela intervient après deux saisons remarquables en Premier League (10 buts en 30 matchs lors de la saison 2024-2025 et 13 buts en 37 matchs lors de la saison 2025-2026).

À 35 ans, l'enfant de Manchester prouve qu'il est toujours capable de faire trembler les filets en Premier League, mais l'intérêt de Chelsea pour le recruter reste surprenant.

Chelsea possède actuellement une ligne d'attaque très solide, composée de Marc Guiu, Liam Delap, Nicolas Jackson et João Pedro. Malgré cela, Chelsea se montre optimiste quant à la possibilité de convaincre Brighton de se séparer de son attaquant, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat.

Mais si Chelsea poursuit cette option surprenante, c'est parce qu'il est prêt à se séparer de plusieurs de ses attaquants, dont Emanuel Emegha (23 ans).

Là encore, la nouvelle est surprenante : le jeune joueur néerlandais, qui a récemment souffert d'une blessure aux ischio-jambiers, n'a pourtant rejoint Stamford Bridge que depuis peu, son contrat courant jusqu'en 2033.