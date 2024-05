Agacé, Emmanuel Petit dézingue Mbappé avant son départ du PSG

Emmanuel Petit a tenu des propos cinglants à l’encontre de Kylian Mbappé, vendredi, à quelques jours de son départ du PSG.

Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison. Le natif de Bondy a annoncé il y a deux semaines, son départ de la capitale. Mais la sortie officielle du Français sur son avenir n’a pas mis fin aux critiques à son endroit. Ce vendredi, c’est Emmanuel Petit qui n’a pas épargné Mbappé, fustigeant son attitude avec le PSG.

Emmanuel Petit fracasse Kylian Mbappé

La fin de l’aventure de Kylian Mbappé avec le PSG est imminente. L’international va disputer son dernier match samedi en finale de Coupe de France contre l’OL. Le Bondynois devrait même être titulaire si on s’en tient aux propos de Luis Enrique en conférence de presse, ce vendredi. Mais l’atmosphère semble un peu tendue avec les dernières polémiques liées à l’ancien de Monaco. Des bruits qui ont agacé Emmanuel Petit qui s’impatiente de voir Mbappé quitter la France.

« Ça suffit, il y en a marre de tout ça. Il faut essayer de te recentrer, de redescendre un peu du nuage et de prendre une certaine humilité comme il avait au début de sa carrière, c'était rafraichissant. J'étais ton premier supporter mais aujourd'hui tu me fatigues. Si je pouvais t'amener à l'aéroport pour que tu ailles à Madrid, je le ferai tellement il me soûle », a déclaré l’ancien international français dans Rothen s’enflamme sur RMC.

Petit met la pression à Mbappé pour OL – PSG

Par ailleurs, Kylian Mbappé a envie de terminer sur une belle note, son aventure au PSG. Et quoi de mieux que d’aider le club parisien à remporter la 15e Coupe de France de son histoire. Pour Emmanuel Petit d’ailleurs, c’est le seul moyen pour Mbappé de sauver son image avant son départ.

« S'il remporte le trophée ou fait un grand match, ça sauvera toutes les semaines pourries. L'hommage de la semaine dernière a été ridicule. Il y a, en face, deux énormes egos qui s'affrontent. Je n'ai pas le sentiment que Mbappé ait une grosse envie de jouer demain », a lâché l’ancien de Monaco.