Affaire Youcef Atal : La commission de discipline de la LFP a tranché

Youcef Atal est enfin fixé sur son sort. La Commission de discipline de la LFP vient de rendre son verdict.

L’international arrière droit algérien (32 sélections, 2 buts) vient de connaître son sort. La sanction retenue par la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel vient d’être connue de tous.

Youcef Atal déjà sanctionné par son club

Lors de la guerre entre Israël et le Hamas, plusieurs footballeurs ont manifesté leur soutien aux divers peuples concernés. Si Karim Benzema l’a fait et s’est attiré une colère noire sur la toile, c’était le cas également pour le défenseur algérien de l’OGC Nice, Youcef Atal. Ce dernier a, à travers une story sur son compte Instagram, publié une vidéo d'un prédicateur palestinien, le cheikh Mahmoud al-Hasanat, demandant à Dieu d'envoyer « un jour noir sur les juifs » et « d'accompagner la main » des habitants de Gaza « s'ils jettent la pierre ».

Critiqué pour cette vidéo, le joueur aura fait son mea-culpa par la suite en demandant des excuses. "J’ai conscience que ma publication a choqué plusieurs personnes, ce qui n’était pas mon intention, et je m’excuse. Je tiens à clarifier mon point de vue sans aucune ambiguïté: je condamne fermement toutes formes de violence, où que ce soit dans le monde, et je soutiens toutes les victimes. Jamais je ne soutiendrai un message de haine. La paix est un idéal auquel je crois fermement", avait-il expliqué sur les réseaux sociaux.

Mais ce sera trop tard, puisque son club, l’OGC Nice, n’a pas hésité à le sanctionner pour avoir publié une telle vidéo qui vise à diviser les peuples. « … compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité, le club a pris la décision de prendre immédiatement des premières sanctions disciplinaires à l'encontre du joueur, préalables à celles qui pourraient être décidées par les instances sportives et judiciaires », avait d’abord expliqué Nice dans un communiqué avant de prononcer les mesures contre son défenseur.

« À ce titre, le club a décidé de suspendre Youcef Atal jusqu’à nouvel ordre. Nous tenons à souligner que la réputation et l'unité de l'OGC Nice résultent du comportement de l'ensemble de ses salariés qui doit être en accord avec les valeurs défendues par l'institution. Comme lors de son message de vendredi dernier, où l’OGC Nice rappelait son engagement ferme pour que la paix prévale sur toute autre considération », a ajouté l’OGC Nice. Une décision que l’entraîneur du RC Lens, Franck Haise trouve un peu dure, même s’il n’est pas totalement d’accord avec la publication de l’Algérien.

La décision de la LFP, l'année terminée pour Atal

Mercredi, la Commission de discipline de la LFP a statué sur le cas de Youcef Atal. En effet, l’instance a prononcé une lourde sanction pour le joueur algérien pour avoir partagé une telle vidéo. Il devra manquer près d'une dizaine de matchs, selon la décision de la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel.

« Après saisine du Conseil National de l’Éthique de la FFF, la Commission de Discipline de la LFP prononce la sanction suivante : Sept matchs de suspension ferme. La sanction prend effet à partir du mardi 31 octobre 2023 à 0h00 », indique la LFP dans sa décision.

Hormis le déplacement à Clermont ce vendredi, vu qu’il était suspendu jusqu’à nouvel ordre par son club, Youcef Atal manquera les matchs contre Rennes, Montpellier, Toulouse, Nantes, Reims, Le Havre et Lens. Il ne retrouverait les terrains qu’à partie de l’année prochaine, notamment le 13 janvier 2024 lors du déplacement à Rennes.