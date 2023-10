Après sa suspension, Youcef Atal encourt une plus grosse sanction

Malgré son mea-culpa après sa vidéo partagée sur le conflit israélo-palestinien, L’OGC Nice prend une mesure radicale contre Youcef Atal.

Alors que d’autres figures du ballon rond ont apporté leur soutien au conflit israélo-palestinien en cours, l’arrière droit algérien de l'OGC Nice a partagé une vidéo très critiquée sur la toile. Alors, son club vient d'annoncer la suspension jusqu'à nouvel ordre de son défenseur.

Youcef Atal suspendu jusqu’à nouvel ordre

International arrière droit algérien (32 sélections, 2 buts), Youcef Atal se fait rattraper par sa story Instagram du samedi à propos du conflit israélo-palestinien. Le joueur de 27 ans vient de faire face à un gros souci non seulement avec l’actuel deuxième de Ligue 1, mais aussi avec la justice.

En effet, l’ancien défenseur de Paradou AC a partagé sur son compte Instagram une vidéo d'un prédicateur palestinien, le cheikh Mahmoud al-Hasanat, demandant à Dieu d'envoyer « un jour noir sur les juifs » et « d'accompagner la main » des habitants de Gaza « s'ils jettent la pierre ». Même s’il s’est excusé quelques heures plus tard, le message était passé.

L'article continue ci-dessous

Atal risque gros

Dans un communiqué sur son site officiel, ce mercredi 18 octobre 2023, l’OGC Nice annonce la suspension jusqu’à nouvel ordre de son défenseur latéral droit. Le club niçois revient sur les faits avant de prononcer la suspension du joueur.

« Dès son retour de la sélection nationale d'Algérie, où il était depuis le 9 octobre, les dirigeants de l'OGC Nice ont convoqué et échangé avec Youcef Atal. L'OGC Nice entend que le joueur a reconnu son erreur en retirant rapidement le partage de la publication et a présenté ses excuses écrites et publiques. Néanmoins, compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité, le club a pris la décision de prendre immédiatement des premières sanctions disciplinaires à l'encontre du joueur, préalables à celles qui pourraient être décidées par les instances sportives et judiciaires », a d’abord expliqué Nice.

Getty

« À ce titre, le club a décidé de suspendre Youcef Atal jusqu’à nouvel ordre. Nous tenons à souligner que la réputation et l'unité de l'OGC Nice résultent du comportement de l'ensemble de ses salariés qui doit être en accord avec les valeurs défendues par l'institution. Comme lors de son message de vendredi dernier, où l’OGC Nice rappelait son engagement ferme pour que la paix prévale sur toute autre considération », a ajouté le communiqué de l’OGC Nice.

Faut-il rappeler qu’une enquête préliminaire pour « apologie du terrorisme et provocation publique à la haine ou à la violence à raison d'une religion déterminée » avait été ouverte par le parquet de Nice et une convocation devant la commission de discipline avait été transmise. Nice aurait ainsi cédé à la pression de la classe politique, qui demandait incessamment la mise à l’écart du joueur pour son message visant à diviser.

Résiliation en vue ?

Cette simple story de Youcef Atal pourrait lui coûter son contrat à Nice. Le joueur algérien pourrait voir son contrat être résilié par les Aiglons s’ils décident de poursuivre le dossier.

Rappelons qu'Anwar El Ghazi a vu son contrat résilié à Mayence pour la même raison. Le Néerlandais a été suspendu, mardi, par le club allemand à la suite de sa publication soutenant la Palestine. Youcef Atal risque gros, en effet. Avec cette suspension de l’OGC Nice, Atal est automatiquement privé automatiquement des entraînements et aussi du match contre Marseille, samedi (21 heures), et des prochaines échéances avec le club azuréen.