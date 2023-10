Nice : L’étonnante réaction de Franck Haise à la suspension de Youcef Atal

Entraîneur du RC Lens, Franck Haise n’est pas d’accord de la suspension de Youcef Atal après son soutien au conflit israélo-palestinien.

A l’instar d’autres figures du football, l’arrière droit algérien de l'OGC Nice, Youcef Atal, a partagé une vidéo très critiquée sur la toile en soutien au conflit israélo-palestinien. Ne digérant pas la position du joueur, l'OGC Nice a annoncé, mercredi, sa suspension jusqu'à nouvel.

Youcef Atal suspendu

En soutien au conflit israélo-palestinien, l’ancien défenseur de Paradou AC a partagé sur son compte Instagram, samedi, une vidéo d'un prédicateur palestinien, le cheikh Mahmoud al-Hasanat, demandant à Dieu d'envoyer « un jour noir sur les juifs » et « d'accompagner la main » des habitants de Gaza « s'ils jettent la pierre ». Critiqué pour cette vidéo, le joueur aura fait son mea-culpa par la suite en demandant des excuses. Mais son club n’entend d’une oreille les excuses de son joueur.

En effet, mercredi, l’OGC Nice, dans un communiqué sur son site, annonce la suspension de l’international arrière droit algérien (32 sélections, 2 buts). « Dès son retour de la sélection nationale d'Algérie, où il était depuis le 9 octobre, les dirigeants de l'OGC Nice ont convoqué et échangé avec Youcef Atal. L'OGC Nice entend que le joueur a reconnu son erreur en retirant rapidement le partage de la publication et a présenté ses excuses écrites et publiques. Néanmoins, compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité, le club a pris la décision de prendre immédiatement des premières sanctions disciplinaires à l'encontre du joueur, préalables à celles qui pourraient être décidées par les instances sportives et judiciaires », a expliqué Nice dans un premier temps.

« À ce titre, le club a décidé de suspendre Youcef Atal jusqu’à nouvel ordre. Nous tenons à souligner que la réputation et l'unité de l'OGC Nice résultent du comportement de l'ensemble de ses salariés qui doit être en accord avec les valeurs défendues par l'institution. Comme lors de son message de vendredi dernier, où l’OGC Nice rappelait son engagement ferme pour que la paix prévale sur toute autre considération », a ajouté le communiqué de l’OGC Nice dans un second temps.

Franck Haise n’est pas trop content de la décision

Alors que le défenseur latéral droit est suspendu jusqu’à nouvel ordre par l’OGC Nice, l’entraîneur de Lens, Franck Haise, sans attaquer le club niçois, déplore le manque de liberté d’expression pour le Fennec. Ceci avant son déplacement chez Le Havre, vendredi, en neuvième journée de Ligue 1.

« Sur ce sujet, d’abord on connait tous la situation donc je ne vais pas revenir dessus. Par rapport à cette question, je crois d’abord beaucoup à l’authenticité, ça c’est une chose. L’authenticité cela veut dire être capable de s’exprimer. Je sais aussi que la parole des joueurs et des entraîneurs est scrutée. Est-ce que c’est une excellente chose? C’est un autre débat », a déclaré le technicien français.

Par ailleurs, l’ancien coach (intérimaire) de Lorient répond aux personnes qui demandent aux joueurs de se prononcer sur des situations politiques, comme on le souhaite de la part de Mbappé et bien d’autres, qui sont restés silencieux depuis.

« Après…je dirais que plutôt que d’attendre que les joueurs soient toujours exemplaires, quitte finalement à interdire certaines choses, nous on préfère prendre le pas de la responsabilité. Et donner le maximum d’éléments pour que les joueurs deviennent responsables ou soient responsables de leurs paroles », a-t-il conclu.