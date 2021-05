Adil Rami taille le PSG

L'ancien défenseur de l'OM a critiqué le club de la capitale, pas assez strict avec ses joueurs à son goût.

Le PSG a assuré sa place en finale de la Coupe de France mercredi soir et retrouvera l'AS Monaco au Stade de France. Mais le club de la capitale a eu chaud face à Montpellier et les joueurs du PSG étaient agacés en fin de match, à tel point qu'ils se sont accrochés avec les joueurs de Michel Der Zakarian durant la séance de tirs au but. Une nouvelle fois, le PSG agace et a montré qu'il avait du mal à garder ses nerfs en toutes circonstances.

Après la victoire face à Montpellier, Kylian Mbappé a envoyé une petite pique envers le LOSC au micro d'Eurosport : "Encore deux ! On n’a pas perdu le titre de champion encore ! On va se concentrer sur nos matches, on va tous les gagner. On ne peut s’en prendre qu’à nous-même. Si on perd ce championnat, c’est nous qui l’avons perdu pas, ce n’est pas eux qui l’ont gagné. On va gagner nos matches et on va essayer d’attendre ce qu’il se passe".

La réaction de l'attaquant du Paris Saint-Germain a beaucoup fait réagir, bien que ce dernier ait ensuite précisé sa pensée sur Instagram en disant que Lille ferait un beau champion de France. Les Lillois ne se sont pas énervés et prennent ce message avec le sourire. Mais hormis cette déclaration, le PSG a encore eu un état d'esprit assez douteux au goût de certains. C'est notamment le cas, d'Adil Rami, qui n'a pas caché son incompréhension face à certains comportements des joueurs du PSG au micro de RMC Sport.

Rami épargne Mbappé

"Paris, c’est un petit peu tout et n’importe quoi au niveau du comportement. Je ne mets pas dedans Kylian, qui fait attention je trouve, il est plutôt humble, il fait attention à ce qu'il dit. Mais il y a trop de détails qui montrent que Paris, ce n’est pas carré. Ce n'est pas strict. C’est plus ça qui me dérange que le discours de Kylian (sur Lille) qui ne m’a pas plus choqué que ça, qui est un discours de compétiteur et surtout qu'il est encore jeune", a expliqué le champion du monde 2018.

"Je ne sais pas combien Paris a fait de points l'année dernière en tant que champion et combien de matches ils ont perdu, mais on peut dire que Lille a réussi à rivaliser avec le PSG. Tu es une équipe, tu es le PSG, tu dois gérer tes joueurs. Je trouve qu’il y a trop de laisser-aller, trop de cartons injustifiés. Je ne sais pas s’ils ont un système d’amendes en interne, nous à l’OM on en avait un pour les cartons qui ne servaient à rien. Mais on a l’impression que quand t'arrives au PSG, tu prends ton oseille, et tu fais ce que tu veux", a conclu l'ancien défenseur de l'OM.

Cette saison, le PSG n'aura jamais réussi à faire l'unanimité sur et en dehors du terrain. Les Parisiens ont souvent eu du mal à gérer leurs émotions dans les moments compliqués de leur saison. En attendant, les hommes de Mauricio Pochettino doivent finir la saison sur une bonne note en remportant les deux derniers matches de Ligue 1 et en espérant un faux pas du LOSC, mais aussi en remportant la Coupe de France face à l'AS Monaco.