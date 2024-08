Ademola Lookman au PSG, le nouveau rebondissement

Torino vs Atalanta Bergame

Des nouvelles révélations son tombées dans le dossier Ademola Lookman, ciblé par le PSG cet été.

Le mercato estival du Paris Saint-Germain est loin d’être celui auquel on s’attendait. Même si elle a bouclé certains dossiers ces dernières semaines, la direction parisienne cale toujours pour le chantier le plus important de l’été : celui du remplaçant de Kylian Mbappé. Ces derniers jours par contre, c’est Ademola Lookman qui est annoncé avec insistance dans la capitale française. Mais le dossier de l’international nigérian n’en finit plus de connaitre des rebondissements, dont un nouveau, ce dimanche.

Ademola Lookman intéresse toujours le PSG

Le PSG est en roue libre en ce début de saison. En deux journées de Ligue 1, le club parisien compte autant de victoires avec dix buts marqués contre seulement un encaissé. Des résultats satisfaits qui portent l’empreinte de l’attaque portée désormais par Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola ou encore Marco Asensio.

Cependant, l’absence de Kylian Mbappé ne passe toujours pas inaperçue et son successeur se fait toujours attendre. Pourtant, le PSG a ciblé plusieurs attaquants ces derniers mois comme Khvicha Kvaratskhelia, Nico Williams, Julian Alvarez ou encore Victor Osimhen. Finalement, c’est Ademola Lookman qui semble proche de rallier la capitale française. Mais l’affaire s’avère également compliquée.

Le PSG refuse de sortir le chéquier pour Lookman

Il y a une semaine, la presse italienne révélait un intérêt du Paris Saint-Germain pour Ademola Lookman. Une nouvelle qui a pris de l’ampleur après les révélations sur un forcing du Nigérian pour son départ. Mais après la prédiction de Daniel Riolo sur la non venue de l’ancien de Leicester au PSG cet été, l’Atalanta est monté au créneau pour indiquer qu’il n’était pas ouvert à un départ de son attaquant. Cependant, Florian Plettenberg rapporte ce dimanche que l’intérêt du PSG pour Ademola Lookman est toujours vif.

Mais le dossier demeure compliqué selon le journaliste qui indique que l’Atalanta Bergame réclamerait entre 50 et 60 millions d’euros pour son joueur. Un montant sur lequel le Paris Saint-Germain refuse de s’aligner, retardant ainsi le dénouement de l’affaire. Si un accord existe déjà entre Ademola Lookman et le PSG, il faudra, à présent, que les deux écuries trouvent un terrain d’entente afin de boucler ce transfert.