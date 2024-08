PSG, la réponse cinglante de l'Atalanta pour Lookman

L’Atalanta Bergame est sorti du silence, lundi, après les rumeurs envoyant Ademola Lookman au PSG, cet été.

Il a fallu attendre les derniers jours du mercato estival pour voir le Paris Saint-Germain avancer sur le marché des transferts. Il y a quelques jours, le club parisien officialisait son quatrième renfort de l’été en l’occurrence, Désiré Doué. Mais le PSG n’a toujours pas trouvé le remplaçant de Kylian Mbappé et a sondé Ademola Lookman ces dernières heures pour cela. Un intérêt auquel l’Atalanta Bergame a répondu fermement, ce lundi.

Ademola Lookman se rapproche du PSG

A onze jours de la fin du mercato estival, le 30 août prochain, le PSG n’a toujours pas compensé le départ de Kylian Mbappé, parti au Real Madrid cet été. Après avoir échoué sur les dossiers Osimhen, Kvaratskhelia, Nico Williams, Alvarez ou encore Coman, le club de la capitale a jeté son dévolu sur Ademola Lookman ces dernières heures.

Les choses sont même allées très vite dans ce dossier avec un accord qui aurait déjà été trouvé entre les deux parties d’après la presse italienne. Ce qui n’est pas encore le cas avec l’Atalanta qui n’est visiblement pas prêt à céder le Nigérian, cet été.

L’Atalanta recadre Ademola Lookman

Selon les informations de la presse italienne et de Foot Mercato, Ademola Lookman forcerait son départ pour le Paris Saint-Germain, cet été. D’où son absence dans le groupe convoqué pour le match contre Lecce, lundi. Mais du côté de l’Atalanta, on ne semble pas pressé de laisser partir l’international nigérian.

« L’idée à la fin de la saison était de confirmer tous les grands noms. Nous sommes toujours préparés aux turbulences du marché, même si nous ne nous attendions pas à certaines choses. Voyons ce qui se passera dans les prochains jours. Nous sommes très calmes à propos de Koopmeiners et de Lookman, car comme je l’ai dit, nous ne voulons pas lâcher prise. Les joueurs les plus importants ne respectent pas nos engagements. Nous avons hâte que cette fenêtre de transfert se termine. Ce sont des joueurs de l’Atalanta et l’Atalanta décidera toujours quoi faire. Très souvent, ces gars sont induits en erreur de manière inappropriée, alors le marché des transferts reste ouvert. Et quand tu joues, ça n’aide pas », a déclaré le patron du club italien, Luca Percassi, au micro de Sky Sport. De quoi donner raison à Daniel Riolo qui annonçait que Lookman ne viendra pas au PSG, dimanche ? L’affaire est encore loin d’être terminée.