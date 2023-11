AC Milan – PSG : Kylian Mbappé reçoit sa dose de la part de Daniel Riolo

Le PSG s’est incliné à San Siro mardi soir en Ligue des champions contre l’AC Milan. Mbappé n'a pas été loupé.

Pour sa quatrième sortie en Ligue des champions de l’UEFA, mardi soir, le Paris Saint-Germain a mordu la poussière contre l’AC Milan. Les Rouge et Bleu ont été battus par les Rossoneri sur le score de 2-1. Daniel Riolo n’a pas loupé Kylian Mbappé.

Riolo allume une fois encore Mbappé

Comme ce fut le cas après le match perdu contre Newcastle (4-1) lors de la deuxième journée, Kylian Mbappé vient de se faire une fois encore critiquer par Daniel Riolo. Le journaliste et éditorialiste RMC déplore la copie indigeste livrée par l’ancien de l’AS Monaco contre l’AC Milan, mardi soir. Sur les antennes du RMC Sport, Daniel Riolo allume l’attaquant du Paris Saint-Germain.

« Ce soir (mardi, ndlr), je ne tomberai pas seulement sur Milan Skriniar, qui s’est fait manger par Olivier Giroud sur le but, et les défenseurs. Parce que devant, il va falloir parler de Mbappé. Comme à Newcastle, il ne me plaît pas du tout. Il a deux grosses occasions, tu en mets une sur les deux et tu repars de Milan avec le match nul. Mbappé, on parle de classe internationale ou pas ? Sur les deux occasions, j’en veux au moins une dedans », a déclaré Daniel Riolo.

Le PSG perd le fauteuil

A l’instar de Kylian Mbappé, le journaliste a également flingué son coéquipier et compatriote Randal Kolo Muani, qui a été transparent durant cette rencontre. "Giroud aujourd’hui (mardi), il est meilleur que Kolo Muani. Dans le rôle de 9, tu le (Giroud) mettais au PSG, le match, tu le gagnes avec lui. Dans les remises, il est bon, Kolo Muani ne sait pas faire ça, il n’est pas bon dans ce style-là. Il va falloir se poser cette question. Tu ne peux pas mettre un plan de jeu en place avec un mec qui ne correspond pas. Kolo Muani, tu sens que le gars a de la bonne volonté, de l’envie. Le problème est qu’il arrive dans un club à pression, avec un transfert important et il est obligé de vivre avec et ça c’est compliqué", a expliqué Riolo.

Alors qu’il était le leader du groupe F avant le coup d’envoi, le Paris Saint-Germain a perdu sa place. Battu (2-1) par l’AC Milan, le club francilien descend à la deuxième place avec ses 6 points derrière le Borussia Dortmund, qui a disposé plus tôt de Newcastle (2-0) dans la soirée. Les Allemands sont désormais leaders dudit groupe avec une unité de longueur sur les Franciliens.