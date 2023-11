AC Milan - PSG : Donnarumma se moque des fans milanais

Gianluigi Donnarumma va faire son retour à San Siro mardi soir en Ligue des Champions.

Le Paris Saint-Germain défie l'AC Milan mardi soir lors de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Ancien gardien du club milanais, Gianluigi Donnarumma devrait recevoir un accueil particulier de la part des tifosi rossoneri. Pas assez pour déstabiliser l'international italien.

Les fans milanais sont fâchés contre Donnarumma

Gianluigi Donnarumma sera accueilli par des sifflets lors de l'AC Milan - PSG mardi. Pire, les supporters milanais ont prévu de lui lancer des faux billets au début de la rencontre. Donnarumma n'a toujours pas été pardonné pour son départ du club en 2021, libre. Toutefois, le gardien du PSG n'est pas du tout dérangé par l'accueil qui lui est réservé.

Donnarumma en rigole

En conférence de presse ce lundi, Luis Enrique a affirmé avoir discuté de la situation avec Donnarumma et ils ont « rigolé ». « Mais on en a rigolé de cela. C’est un truc habituel, il joue ici avec l’équipe nationale, ce n’est pas la première fois qu’il retourne à San Siro. Ce n’est pas une difficulté en plus. C’est normal dans le football », déclare le technicien espagnol. Luis Enrique pense d'ailleurs profiter de ce climat hostile avec son équipe. « Pleins de grands joueurs ont connu ça. Je pense qu’il n’y aura pas de problème particulier. C’est une journée qui sera différente pour lui, mais nous allons utiliser cette ambiance pour réussir notre match », ajoute-t-il.

Gigio n'est pas préoccupé

Avant Luis Enrique, Milan Skriniar a également réagi à l'accueil réservé à son coéquipier, Gianluigi Donnarumma. L'ancien défenseur de l'Inter Milan pense que son équipe n'est même pas préoccupé par l'humeur des supporters milanais. « Je ne le vois pas préoccupé. Gigio est l'un des meilleurs gardiens du monde, il a une grande expérience. Je sais qu'il sera concentré pour bien faire et aider l'équipe », a indiqué le Slovène.