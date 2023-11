AC Milan – PSG : Deux légendes attendues à San Siro

Le Paris Saint-Germain est en déplacement à San Siro, ce mardi soir, pour affronter l’AC Milan en 4e journée de Ligue des champions.

Le moment tant attendu est enfin là ! Deux semaines après leur premier choc, l’AC Milan et le Paris Saint-Germain s’affrontent ce mardi 7 novembre 2023 dans le cadre de la manche retour comptant pour la quatrième journée de la phase de groupes de Ligue des champions.

L’AC Milan, optimiste, joue sa survie

Il y a deux semaines, l’AC Milan perdait contre le même adversaire (3-0) au Parc des Princes, en France, pour le compte de la troisième journée. Ce mardi soir, les capés de Stefano Pioli accueillent les Franciliens dans le but de prendre la revanche afin de remporter le match pour espérer une bonne suite dans la prestigieuse compétition des clubs européens.

Les Rossoneri sont en danger avant le coup d’envoi de la rencontre (21 heure), ce mardi. Lanterne rouge avec deux petits points au compteur dans le groupe F, l’AC Milan est condamné à la victoire pour espérer faire une bonne suite. Son entraîneur est optimiste tout de même.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Nous devons mettre en avant nos caractéristiques, notre désir avec un grand sens des responsabilités. C’est certainement le premier tournant de la saison en Ligue des champions. Nous venons de deux semaines difficiles, mais le championnat est encore long. En revanche, en Ligue des champions, c’est un tournant », avait déclaré Stefano Pioli en conférence de presse, lundi.

Deux figures passées par les deux clubs attendues au stade

Pour ce match entre les champions de France et les Rossoneri, deux figures du cuir rond, très bien connus du monde de football, et passés par la capitale de l’Hexagone, ainsi que celle de la mode en Italie, seront présentes au Stade San Siro, ce mardi soir.

Getty

A en croire les informations de RMC Sport, Zlatan Ibrahimovic et David Bekham assisteront mardi soir aux retrouvailles entre deux de leurs anciens clubs dans les tribunes de San Siro. Ces deux légendes de l’AC Milan et du Paris Saint-Germain seront au Stade pour contempler le choc entre Milanais et Parisiens.