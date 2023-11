AC Milan – PSG : Les propos forts de Stefano Pioli

L’entraîneur de l’AC Milan, Stefano Pioli, était en conférence de presse ce lundi, à quelques heures choc contre le PSG.

L’AC Milan et le Paris Saint-Germain se retrouvent mardi soir en Ligue des Champions à l’occasion de la quatrième journée de la compétition. En prélude à ce duel, le technicien italien de Milan était en conférence de presse ce lundi. Stefano Pioli a eu des mots forts à l’endroit du club parisien.

Le PSG est difficile à jouer pour Stefano Pioli

Stefano Pioli et l’AC Milan ont courbé l’échine face au club parisien lors du match aller (3-0). Face à la presse, le technicien italien admet que ce sera compliqué contre les hommes de Luis Enrique. « Affronter le PSG sera un match très difficile, mais c’est une grande opportunité pour notre Ligue des champions et notre saison », reconnait Stefano Pioli.

Pioli optimiste pour l’AC Milan

Par ailleurs, cela n’empêche pas l’entraîneur milanais d’espérer un bon résultat face aux Franciliens avec un petit message à l’endroit de ses joueurs. « Nous devons mettre en avant nos caractéristiques, notre désir avec un grand sens des responsabilités. C’est certainement le premier tournant de la saison en Ligue des champions. Nous venons de deux semaines difficiles, mais le championnat est encore long. En revanche, en Ligue des champions, c’est un tournant », poursuit Stefano Pioli.

« J’ai une équipe forte »

Dos au mur dans le groupe F, l’AC Milan (4e, 2 pts) a obligation de résultat contre le PSG pour espérer encore une qualification au tour suivant de la C1 cette saison. Et pour y parvenir, Stefano Pioli a confiance en son équipe. « La passion que j’ai pour mon travail me pousse à rester concentré sur le présent et à donner le meilleur de moi-même chaque jour. Le club me met dans les meilleures conditions possibles, j’ai une équipe forte, je dois répondre aux résultats. Je veux voir le Milan que je connais, capable de mettre en œuvre ses idées avec confiance et courage. Nous devons être ce que nous sommes, mettre en avant notre mentalité. Nous savons que l’obstacle est énorme », a confié Pioli.

« Le PSG peut remporter la Ligue des Champions »

Stefano Pioli a profité de l’occasion pour donner son avis sur les chances du PSG de remporter la Ligue des Champions. Et pour l’Italien, le Paris Saint-Germain peut y arriver. « Le PSG peut remporter la Ligue des Champions. C’est une grande équipe, avec un grand entraîneur, nous devons avoir beaucoup de détermination », a conclu Stefano Pioli.