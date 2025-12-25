Alors que l’avenir de Pep Guardiola commence à alimenter les discussions en Angleterre, les spéculations autour de sa succession s’intensifient. Plusieurs profils émergent, certains évidents, d’autres plus fantasmés. Parmi eux, Zinedine Zidane intrigue toujours. Pourtant, la réalité semble bien différente des rumeurs.
Zinedine Zidane à Manchester City, le coup d’arrêt brutal !
- Getty Images Sport
Manchester City anticipe l’ère post-Guardiola
Sous contrat jusqu’en juin 2027, Pep Guardiola reste solidement installé sur le banc de Manchester City. Mais selon The Athletic, les dirigeants des Citizens auraient entamé une réflexion en coulisses, afin de ne pas être pris de court si le technicien catalan décidait de partir à l’été prochain.
Dans cette optique, un nom ressort avec insistance : Enzo Maresca, même si Roberto De Zerbi (OM) est aussi apprécié. Actuellement à Chelsea, l’Italien plaît pour son héritage tactique et sa proximité philosophique avec Guardiola. Un choix logique, pensé dans la continuité, qui montre que City prépare le terrain sans précipitation.
- AFP
Zidane et la Premier League, une histoire qui n’existe pas
L’éventualité de plusieurs bancs libres en Premier League a relancé une question récurrente : Zinedine Zidane pourrait-il enfin tenter l’aventure anglaise ? La réponse, une fois encore, reste négative.
Très renseigné sur le mercato, Fabrizio Romano a été très clair sur le sujet dans le Here We Go Podcast. « À ce stade, je dirais que non. Car Zinedine Zidane n'a jamais été tenté par les postes en Premier League, même par le passé, lorsqu'il était complètement libre », a expliqué le célèbre journaliste italien.
Malgré son statut et son palmarès, l’ancien entraîneur du Real Madrid n’a jamais affiché d’intérêt concret pour l’Angleterre, même lors des périodes où il se trouvait sans club.
- AFP
Des contacts anciens, mais jamais décisifs
Les rumeurs ne datent pourtant pas d’hier. Manchester United, notamment, avait déjà été associé à Zidane il y a plusieurs années. Une piste qui n’a jamais réellement pris corps.
Romano l’a rappelé sans détour : « Il avait des possibilités, on se souvient des liens avec Manchester United il y a de nombreuses années, mais Zinedine Zidane n'a jamais été vraiment tenté par l'opportunité d'aller en Premier League. Pour l'instant, Zinedine Zidane n'est pas candidat à ces postes ».
Un constat net, qui coupe court aux fantasmes liés à Manchester City ou à tout autre club anglais.
- AFP
L’équipe de France dans un coin de la tête
Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane n’attend pas n’importe quel projet. A en croire Fabrizio Romano, l’avenir du champion du monde 1998 s’inscrit davantage du côté des Bleus.
Zidane reste pressenti pour succéder à Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026. Toujours selon le journaliste, un accord verbal existerait même entre le Français et la Fédération française de football. De quoi expliquer son détachement total vis-à-vis de la Premier League, et refermer définitivement la piste Manchester City.