Zinedine Zidane à Manchester City, le coup d’arrêt brutal !

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Pep Guardiola reste solidement installé sur le banc de Manchester City. Mais selon The Athletic, les dirigeants des Citizens auraient entamé une réflexion en coulisses, afin de ne pas être pris de court si le technicien catalan décidait de partir à l’été prochain.

Dans cette optique, un nom ressort avec insistance : Enzo Maresca, même si Roberto De Zerbi (OM) est aussi apprécié. Actuellement à Chelsea, l’Italien plaît pour son héritage tactique et sa proximité philosophique avec Guardiola. Un choix logique, pensé dans la continuité, qui montre que City prépare le terrain sans précipitation.